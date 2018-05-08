Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

560 yıllık tarihiyle İstanbul’un en eski yerleşim birimlerinden biri olan Eyüpsultan’da dev restorasyon projelerine başlandı. İlçenin kültürel mirasını aslına uygun şekilde ihya etmek için 98 hektarlık alanda 67 farklı girişimin yürütüldüğü Eyüpsultan Tarihi Merkez Yönetimi (ESTAM) projesine 500 milyon liralık bütçe ayrıldı. Eyüpsultan Belediyesi tarafından 2014’te devreye alınan ESTAM projesinin planlama aşaması 3 yıl sürdü. Tarihi eserlerin restorasyonundan yolların yayalaştırılmasına, yeni otoparklardan gezi rotalamalarına, metro ve raylı sistem hatlarına kadar çok kapsamlı bir gelişim programını içeren 67 müstakil projenin 2023 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Şehrin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması beklenilen dönüşüm çalışmaları sona erdiğinde, meydanın Haliç’le bağlantısı yeniden kurulacak.



TRAFİĞE KAPATILMASI GEREK

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Eyüpsultan’ın mümkün olduğu kadar trafikten uzak hale getirilmesi, var olan bütün alandaki tarihi güzelliklerin belgelenerek en iyi şekilde teşhir edilmesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş “Eyüpsultan’ın var olan değerlerinin yaşatılması bizim için önemli” dedi. ESTAM’ın, Eyüpsultan’ın 2023 vizyonu olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Remzi Aydın da şunları kaydetti: Kuyumcu titizliğiyle hareket ettik. Şehrin kalbini dinledik. Tıkanan damarları bulduk. Şehir sakinleri ve turistlerle birebir anketler yaptık. Kültürel mirasımızı hep birlikte ayağa kaldıracağız.