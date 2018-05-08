Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim manifestosunda ‘İhracattaki yükselişimiz hızlanarak devam edecek’ diyerek geleceğe dair önemli sinyaller vermesi gözleri bu yıl ki hedefe çevirdi. İhracat nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükselmişti. Bu rakam 2018’in ilk 3 ayında olduğu gibi yeni bir rekoru getirmişti. İhracatın yakaladığı güçlü ivmeyi devam ettirmesi beklenirken, Orta Vadeli Program’da (OVP) 169 milyar dolar olarak belirlenen ihracat hedefinin olumlu gidişat üzerine 170 milyar doların üzerine çıkarılması planlanıyor. Hükûmet ve ihracatçı cephelerinden de bir süredir bu konuda mesajlar veriliyor.



ÇOK KOLLU TİCARİ ATAK

İhracatın artırılması konusunda bu yıl ve geçtiğimiz yıl birçok adım da atılmıştı. Birçok ihracatçı pazar paylarını artırmak için Afrika’dan Asya’ya neredeyse hiçbir ülkeyi boş bırakmıyor. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı ihracatı artırmak için farklı kanalları da güçlendiriyor. Son dönemde e-ihracat stratejisi oluşturan bakanlık ABD, İngiltere, Kenya, Rusya, Almanya, İtalya ve İran gibi ülkelerde de Türkiye Ticaret Merkezi kuruyor. Bu çalışmaların önümüzdeki dönemde de elde edilecek ihracat başarısına daha fazla katkı sunması bekleniyor.



4 BİN FİRMA BEL KEMİĞİ

Türkiye’de 2000-2017 yılları arasında en az bir yıl ihracat yapan firma sayısının 200 binin üzerinde olduğu biliniyor. Ancak aralıksız ihracat yapan firma sayısı ise 4 binler düzeyinde. Geçtiğimiz yıl yapılan ihracatın yarıdan fazlasını bu 4 binin üzerindeki firma gerçekleştirmişti. Ayrıca 2017 yılında ülkenin 81 şehrinden de ihracat yapıldı. Bu yılın ilk 4 aylık bölümüne bakıldığında yine en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olarak dikkat çekiyor. Almanya’ya 4 ayda 1 milyar 345 milyon dolar ihracat yapılırken İngiltere’ye 843 milyon dolar, İtalya’ya 790 milyon dolar, Fransa’ya 691 milyon dolar, İspanya’ya 690 milyon dolar, ABD’ye ise 647 milyon dolarlık ihracat yapıldığı görüldü.