Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini İran ile 2015’te varılan nükleer anlaşmadan çekip çekmeyeceğini TSİ 21:00’de açıklayacak. Daha önce anlaşma konusunda kararını 12 Mayıs’a kadar açıklaması beklenen Trump, Pazartesi günkü Twitter paylaşımında bu açıklamayı Salı günü yapacağını belirtti.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın lobi çalışmalarına rağmen, daha önce anlaşmayı "tarihin en kötüsü" olarak tanımlayan Trump’ın çekilme yönünde karar alması ihtimali ağır basıyor.

ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ve İran’a yeniden yaptırım uygulaması riski petrol fiyatlarının arz endişeleriyle birkaç haftadır yükselmesine neden olurken, kararın gün içinde açıklanacağının duyurulması sonrası fiyatlar düşüşe geçti.



'KARAR TÜRK LİRASI'NI VURABİLİR'

Danske Bank kıdemli analisti Jens Pedersen’e göre ABD’nin İran’a yeniden yaptırım uygulaması, zaten zor bir yıl geçiren liranın daha da fazla düşmesine neden olabilir.

Pedersen’in para birimlerinin petrol fiyatlarına hassasiyetlerinin değerlendirildiği analizinde Türk Lirası, Japon Yeni ve İsviçre Frankı’nın anlaşmanın iptali durumunda daha fazla risk altında olacağı; Kanada Doları, Norveç Kronu ile Rus Rublesi’nin olumlu etkileneceği öngörüldü.

Analizde euro baz para birimi olarak alınırken, Brent petrolün varil fiyatının 80-85 dolara çıkması durumunda euro/TL, euro/frank ve euro/yen’in yukarı yönlü risk altında olacağı ifade edildi.