Tasarı, gümrük vergilerinin de yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. Bu düzenlemeye göre, gümrük idaresi tarafından takip ve tahsil edilen vergiler yapılandırma konusu olacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın az önce açıkladığı verilere göre, 2.6 milyar TL vergi alacağı bulunuyor. Bu alacaklara ilişkin ceza kararı ise toplamda 8.8 milyar TL. Tasarı yasalaşınca toplamda ise 11.5 milyar TL gümrük alacağı yapılandırılacak.
Son dakika! 11.5 milyar TL gümrük alacağı için kritik hafta
08.05.2018 - 13:58 | Son Güncelleme: 08.05.2018 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği, birçok vergi borcuna yeniden yapılandırma imkanı getiren tasarı, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Etiketler : vergi borcu,vergi,yapılandırma,
559342 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/559342.aspx
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