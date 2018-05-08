Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 180,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 180,50 liradan, bin 188 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 207 liradan, 164 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 168 liradan, bin 161 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 181 liradan, 580 liradan alınan Yarım Ziynet 590 liradan ve 290 liradan alınan Çeyrek Ziynet 295 liradan satıldı.