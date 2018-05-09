Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, ekonomide yaşanan sıkıntıları aşmak için vergi ve harç indirimleri, “KGF” ve “Nefes” kredileri, ikramiyeler gibi her alanı rahatlatacak adımları devreye alırken; bu yolda sıra, sürecin en önemli oyuncuları olan bankalara geldi. Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün yaptığı açıklamada, özellikle konut sektörünü yeniden canlandırmak için, bankalar nezdinde yeni bir kampanyanın başlayacağını belirtmişti. Başbakan Yıldırım “Sizden isteğimiz, kredi maliyetlerini mümkün mertebe küçültmek. Birlikte hareket ederek faizleri aşağı çekelim. Daha düşük faizde daha makul kârlar edeceksiniz. Kârlarınızda gözümüz yok, ama üretilmezse bir ülkede, teker dönmezse, çarklar dönmezse, o ettiğiniz kârlardan da mahrum olabilirsiniz. Yaşatmayı esas almanız lazım. Koordinasyon içerisinde ülkenin imkân ve kabiliyetlerini en iyi şekilde, en verimli alanlara kullanmak için gayret içerisinde olmamız lazım” çağrısında bulunmuştu.



ÜÇ BUÇUK YILLIK STOK VAR

Bankacılık kaynakları ise, şu anda yüzde 1,25 seviyelerinde olan, hatta bazı bankalarda yüzde 1,35’e kadar çıkan konut kredisi faiz oranlarının, yüzde 1 civarına çekilebileceğini bildirdi. Konut satışlarında geçen yıl son çeyrekte başlayan düşüş eğilimi, martta artarak devam etti. Toplam konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 geriledi. Kredili satışlar ise yüzde 35 düşüş kaydetti. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş “Konut ihtiyacı olan kesimin yüzde 85’inin gelir seviyesi, orta ve ortanın altında. Bu ailelerin konut için ayırabilecekleri aylık asgari miktar, 2 bin lira civarında... KDV oranlarının yüzde 18’den 8’e çekilmesi ve tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesinin ardından, faiz oranlarının da indirilmesi, konut sektörü açısından sevindirici. Çünkü ülkemizde 3,5 yıllık stok birikmiş durumda. Alınan tedbirler bu sebeple çok yerinde” dedi.

Önceki kampanya netice verdi

Konutta, 2016’daki benzer kampanyanın sonuçları dikkate alındığında, yeni kampanyanın da sektöre canlılık getireceği görülüyor. Hükûmet, 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomide oluşturduğu olumsuz etkiyi bertaraf etmek için, Ağustos 2016’da, kamu bankaları öncülüğünde konut kredisi faizlerinin aşağı çekilmesini teşvik etmişti. O dönem Ziraat Bankası ve Halk Bankası, konut kredisi faizini psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına çekmişti. Bu faiz indirimleri, ciddi katkıda bulunmuştu. Eylül 2016’da satışlar yüzde 17,7, ekim ve kasım ayında ise yüzde 25,1 artış kaydetmişti.

Kârları 3 ayda 14 milyar

Bankalar bu yılın ilk çeyreğinde, 13 milyar 912 milyon lira net dönem kârı sağladı. Bu rakam, 2017’nin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 5,1’lik artışa işaret etti. Hatta bankaların kârı, martta, aylık bazda ilk defa 5 milyar lirayı aştı ve bu alanda rekor geldi. Bankaların ilk çeyrekte sadece faiz geliri, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 32,5 artış gösterdi. Bu dönemde 73,6 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yıl 55,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti. Ekonomide sıkıntılı süreçten geçilirken banka kârlarının ve faiz gelirlerinin artış göstermesi, dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükûmet de, bu kâr marjından fedakârlık yapmak suretiyle, yeni ve daha ucuz kredi imkânlarının oluşturulabileceğini belirtiyor.