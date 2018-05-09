Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk arasında “yaşlılık maaşı” ya da “65 yaş aylığı” olarak adlandırılan uygulama çerçevesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yaşlılara üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, 797 liradan bin 500 liraya yükselecek. Bu maaş desteğinden faydalanmak için, vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor. 65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal teminatı bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe ödeniyor. 2017 yılı sonu itibarıyla Bakanlık tarafından yapılan toplam ödeme miktarı, 1 milyar 766 milyon 300 bin liraya ulaşmıştı. Usulsüzlük hâlinde aylık kesiliyor, fazla ödenen tutarlara yönelik takip ve tahsil işlemleri yapılıyor.