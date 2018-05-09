Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türkiye’nin ekonomi gündemini son günlerde meşgul eden konulardan biri de, borçların yeniden yapılandırılması... Bazı büyük grupların milyar dolarlık borçlarını yapılandırma talebinde bulunması, gözleri bankacılık sektörüne çevirdi. Özellikle merak edilen konu, yeni şirketler de böyle bir talepte bulunur mu? Hatta bu bir ‘gelenek’ hâlini alır mı? Sektörün en büyüklerinden Yapı Kredi’nin yeni Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, ekonomi basını ile tanışma toplantısında bir araya geldi. Bankanın hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda, konu, yapılandırma taleplerine de geldi. Gökhan Erün şunları anlattı: Likidite ya da zamanlama sebebiyle, bazı müşterilerde bu durumla karşılaşıldı. Bankacılıkta problemli kredi de var, kredi yapılandırması da var. Bazen bunlara hiç ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda, aldığı kredinin vadesinin kısa olması nedeniyle, daha uzun vadeli kredi tercih eden müşterilerimiz de olabilir. Bunlara Yapı Kredi’nin yaklaşımı her zaman pozitif olacak. Her zaman müşterinin yanında olacağız. Önemli olan, müşterimizin bize iyi niyetli yaklaşıyor olması... Müşterimizden iyi niyetini gördüğümüz noktada, bizim de aynı şekilde iyi niyetli olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmaması gerekir. Yıldız Holding’in kredi yapılandırmasında, yetkili lider bankayız. Yeni bir sendikasyon kredisi almak üzere, sorumluluk üstlendik. Görüşmeler çok iyi gitti. Diğer bankalar da olumlu yaklaştı. Bu konuyla ilgili şöyle bir sıkıntı var; eğer bir yatırım yapılıyorsa, kredinin ve işin dönüşünün de benzer vadelerde olması gerekir. Bankaların ve müşterilerin vadeler anlamında aldığı pozisyonda hatalar yapılmıştır, onu görüyoruz. İyi niyetle yaklaşan herkese kapımız açık. Eğer bu ahlaki bir çöküntüye gidecek noktada olursa, buna ne biz, ne bankacılık sektörü, ne de BDDK izin vermez. Konjonktürü suistimale göz yummayız.