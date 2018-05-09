Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu Ankara



Gagliasso “Roche ve Nutella ürünlerimizin yüzde 50’sinden fazlasında Türk fındığı bulunuyor. Manisa’daki fabrikamızdan 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türk fındığını 100 ülkeye götürüyor ve gönüllü elçiliğini yapıyoruz” diye konuştu. Türkiye’de “Değerli Tarım Projesi” ile birçok fındık üreticisine eğitim verdiklerine de değinen Gagliasso “Bu uygulamaları kullanan çiftçilerin verimliliklerinde yüzde 30 ve kârlılıklarında yüzde 66 artış yaşandı. Önümüzdeki 5 yılda 50 bin çiftçiye daha ulaşacağız” ifadelerini kullandı.