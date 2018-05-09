Osman Çobanoğlu Ankara
Gagliasso “Roche ve Nutella ürünlerimizin yüzde 50’sinden fazlasında Türk fındığı bulunuyor. Manisa’daki fabrikamızdan 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türk fındığını 100 ülkeye götürüyor ve gönüllü elçiliğini yapıyoruz” diye konuştu. Türkiye’de “Değerli Tarım Projesi” ile birçok fındık üreticisine eğitim verdiklerine de değinen Gagliasso “Bu uygulamaları kullanan çiftçilerin verimliliklerinde yüzde 30 ve kârlılıklarında yüzde 66 artış yaşandı. Önümüzdeki 5 yılda 50 bin çiftçiye daha ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
Türk fındığını dünyaya açtı
09.05.2018 - 04:35 | Son Güncelleme: 09.05.2018 - 04:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalyan menşeli Ferrero Fındık Genel Müdürü Stefano Gagliasso, şirketin global başarılarının arkasında ülkemiz çalışanlarının emeği olduğunu belirterek “Nutella’yı Türkiye’nin ürünü olarak görüyoruz” dedi.
Osman Çobanoğlu Ankara
Etiketler : fındık,türk fındığı,nutella,
559422 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/559422.aspx
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