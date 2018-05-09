Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin güncelleme yaptı. Buna göre; anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 5,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara ulaşabilecek.
Merkez Bankası'ndan dövize hamle
09.05.2018 - 10:07 | Son Güncelleme: 09.05.2018 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin güncelleme yaptı.
Etiketler : döviz,
559451 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/559451.aspx
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