Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Varlık Barışı nedir, ne anlama geliyor? ile ilgili merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Bakan Ağbal'ın ''Varlık Barışı geliyor'' müjdesinin ardından herkes, ''Varlık barışı nedir, Varlık barışı ne anlama geliyor. Varlık barışı olunca ne olacak'' gibi soruları araştırıyor. AA'nn Editör Masası canlı yayınında konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, ''Yurt dışından varlık getirene kolaylık sağlanacak'' dedi. Bakan Ağbal, varlık barışıyla ilgili bugün Genel Kurul'da istişareler yapılacağını açıkladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Ağbal, Varlık Barışı ile ilgili detayları paylaştı.

Ağbal'ın konuşmasından satır başları şöyle;

6736 ve 7020 sayılı kanunun uygulanmasında çok farklı bir kampanya uyguladık. Son 2 yapılandırmada hem başvuru sayıları yüksek hem de şuana kadar sistemde kalan mükellef sayısı yüksek.

Varlık Barışı düzenlemesi yapmıştık. Yeni bir düzenleme yok ama bugün genel kurulda görüşülecek, Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Bugün yapacağımız çalışmada getireceğimiz öneride temel unsurlarını da sizlerle paylaşayım;

Yurtdışında para, altın ve döviz gibi yatırımları olan vatandaşlarımız 11. ayın sonuna kadar Türkiye'ye getirirlerse, bankalara ve aracı kurumlara bu varlıkları bildirirlerse Türkiye içerisinde diledikleri gibi tasarruf edecekler.

VARLIKLARINI İŞLETMESİNE KOYANA YÜZDE 3 VERGİ

Yurtdışında olan dövizini işletmesine koymak isteyen vatandaşlarımız da bunu yapabilecek. Yüzde 3'ü oranında vergi tahsil edeceğiz. Bu varlığı getirip işletmesine koyduğu surette herhangi bir vergi tahsili yapılmayacak. Yurtdışında getirdiği varlığı işletmesinden istediği zaman çekebilecek. İşletmenin yurtdışından kullandığı kredi var ve aynı zamanda yurtdışında da varlığı var, "Yurtdışındaki bu varlıklarımı işletmemin yurtdışında olan borçlarının ödemesinde kullanayım" derse buna da imkan sağlıyoruz.

İkinci düzenleme yurtiçi varlıkların işletmeye dahil edilmesi... Taşınmazlar var, altınlar, nakitler var. Müracaat edecek vatandaşlar bu varlıkları işletmeye dahil etme beyanında bulunacaklar, aynı şekilde yüzde 3 oranında vergi ödeyecekler ve bu varlıkları işletmelerine dahil etme dahilinde hiçbir vergi incelemesine dahil olmayacaklar. İsterlerse daha sonra işletmelerinden de çekebilecekler.

Varlık Barışı düzenlemesinde şöyle bir kural getiriyoruz; bu düzenlemeden yararlanmak istiyorsanız yüzde 3'lük vergiyi ödemek zorundasınız.