Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 12 milyon emekli yılda 2 kez verilecek bayram ikramiyesinin sevincini yaşarken; Temmuz zammını da merakla bekliyor. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Ocak-Nisan enflasyonunun yüzde 4.69 çıkması da ipuçlarını veriyor. Uzmanlar, bu veri ışığında ilk 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranının yüzde 5-5.5 aralığında gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtiyor.

NASIL DEĞİŞECEK?

Buna göre; halen bin 405 lira seviyesinde bulunan en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı yüzde 4.69 çıkan 4 aylık enflasyona göre bin 475 liraya ulaşıyor. Bin 405 liralık maaş; eğer zam oranı gelecek 2 aylık enflasyon verisiyle yüzde 5'e çıkarsa bin 475, yüzde 5.5'e yükselirse bin 482 lira olacak. Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise en düşük maaş 988.91 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, zam yüzde 5 çıkarsa bin 38, yüzde 5.5 olarak gerçekleşirse bin 43 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda halen bin 569 lira olan maaş ise zam oranı yüzde 5 olursa bin 648 liraya, yüzde 5.5 çıkarsa bin 655 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 935,60 lira seviyesindeki en düşük maaş ise yüzde 5 zam tahminine göre 982, yüzde 5 tahminine göre 987 liraya çıkacak. Kesin zam oranının belli olması için Mayıs ve Haziran enflasyonu bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak verilerle zam oranı ortaya çıkacak.