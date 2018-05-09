Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 Mayıs Milli Piyango sonuçları açıklanınca burada olacak. Milli Piyango bilet sorgulama ve Milli Piyango sıralı tam liste sorgulama için merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. MPİ MİLLİ PİYANGO tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekiliş sonuçları bu akşam açıklanacak. Noter huzurunda canlı olarak yapılan Milli Piyango sonuçları için talihliler, Milli Piyango bilet sorgulama işlemerinin nereden yapılacağını ve Milli Piyango sıralı tam listesine nereden ulaşacağını ilgi ile arıyor. Zengin olma hayaliyle Milli Piyango gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturulan ve bilen alan talihliler, Milli Piyango çekiliş sonuçları, Milli Piyango sıralı tam liste ve Milli Piyango bilet sorgula gibi detayları araştırıryor. Milli Piyango sonuçları belli olur olmaz turkiyegazetesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz...

9 MAYIS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

PİYANGO BİLETİNE ÇIKAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango biletinde son 3 rakama kadar isabet etmiş olan ikramiyelerin ödeme işlemleri, Milli Piyango sabit bayiler ile gezici bayiler tarafından ödenir. Bu bayiler biletlerin son dört rakamına ya da son beş rakamına isabet eden ikramiyelerin ödemelerini de gerçekleştirebilir. Bu tutarların üzerindeki ikramiye ödemeleri, yetkili bayilerin ödeme yetkileri dışında kalmaktadır.



Milli Piyango İdaresi tarafından görevlendirilmiş olan baş bayiler ile sanal ortam bayileri de İdare ile imzalamış oldukları sözleşme kapsamında belirtilmiş olan tutar kadar ikramiye ödemesi yapabilir.

Yılbaşı çekilişleri için biletlerin kupürlerine bakılmadan, 1 milyon TL ya da daha üzeri olan ikramiye ödemeleri ile yıl içinde yapılan diğer çekilişlere ait olan büyük ikramiyeler yalnızca Genel Müdürlük tarafından ödenir. Bu miktarların altındaki ikramiyelerin ödemesi ise Milli Piyango Şubesi Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir. Milli Piyango İdaresi, gerekli gördüğü zamanlarda ikramiyeler için ödeme limitlerini arttırabilme ve azaltabilme yetkisine sahiptir.



MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER



Talihliler kazandıkları ikramiyelerini bir sene içinde tahsil etmek zorundadır. Bir sene içinde tahsil edilmemiş olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve biletler için ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanında alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler, Milli Piyango İdaresi için gelir olarak kaydedilir. Zaman aşımı süresi resmi tatile ya da hafta sonuna denk gelmiş ise izleyen ilk iş gününde mesai saati bitinceye kadar talihlilere ikramiye ödemesi yapılır. Biletlere ikramiye ödemesi yapılması için biletin üzerinde kazanan numaralar tam olarak gözükmelidir. İkramiye, seri numarası ve fiyat ile ilgili bir kuşkuya sebep vermemelidir. İkramiye numarası dışında bilet kopmuş veya yırtılmış olsa da mevcut olan rakamlar okundukça talihlilere ikramiye ödemeleri yapılır. Biletin üzerindeki numaralar koparılmış ya da yırtılmışsa sadece İdare ve satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi durumunda ikramiye ödemesi yapılabilecektir. Bilet alırken Milli Piyango İdaresi tarafından yetki verilmiş olan yerlerden bilet alınması gereklidir. Aksi halde ikramiye ödemesi yapılmaz.



Milli Piyango İdaresi'nden 'şans oyunları' açıklaması



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Çolak, "İdaremizce kamuya doğrudan ve dolaylı olarak 2015’te 1,1 milyar lira, 2016’da ise 1,2 milyar lira kaynak sağlandı." dedi. Milli Piyango İdaresi'nin 2015 ve 2016 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Muammer Çolak,, komisyonda yaptığı sunumda, idarenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İdarenin 2015-2016 yıllarında 5'i özel çekiliş (yılbaşı çekilişi dahil) olmak üzere toplam 33 piyango çekilişi yaptığını anlatan Çolak, bu dönemde yapılan sayısal oyunlar çekilişlerinin 209 adet olduğunu söyledi.

Milli Piyango ve sayısal oyunlar çekilişi ile hemen-kazan bilet satışlarından elde edilen gelir tutarının 2015'de KDV dahil 2 milyar 463 milyon 821 bin lira, 2016 için de 2 milyar 725 milyon 230 bin lira olduğunu aktaran Çolak, ödenen kamu payı tutarı nedeniyle idareye ait dönem net karının bulunmadığını vurguladı.

Genel Müdür Muammer Çolak, idare tarafından kamuya doğrudan ve dolaylı olarak 2015'te 1 milyar 75 milyon 983 bin lira, 2016'da ise 1 milyar 236 milyon 857 bin lira kaynak sağlandığını bildirdi.

Şans oyunların Varlık Fonuna devri

680 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddesi ile şans oyunlarına ilişkin lisansın 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonuna verildiğini hatırlatan Çolak, şunları kaydetti:

"Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü kişilere devredilmesinden sonra, idare lisansa konu şans oyunları düzenleyemez ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremez. Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye idare yetkilidir. Söz konusu düzenleme uyarınca, Türkiye Varlık Fonu tarafından lisansın üçüncü kişilere devredilmesine kadar idaremiz tarafından mevcut şans oyunlarının düzenlenmesine devam edilecektir. Varlık Fonu tarafından lisansın üçüncü kişilere devredilmesinden sonra İdaremiz, şans oyunları düzenlemeyecek ve bu oyunlar için ayrı lisans vermeyecek, lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izleme ve denetleme görevini yürütecektir."

"Şans oyunlarında yerli yazılım konusunda çalışma var"

Komisyon üyesi milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Çolak, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün idarenin şans oyunları için yazılım hizmetini yabancı bir firmadan aldığını hatırlatması üzerine, yerli yazılım kullanılması konusunda 2015'te TÜBİTAK'ı ziyaret ettiklerini ifade etti.

Yazılım konusunun TÜBİTAK tarafından daha çok özel sektörün işi gibi algılandığını anlatan Çolak, yerli yazılım kullanma konusunda çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Bazı milletvekillerinin, TRT'nin şans oyunlarını çekilişlerinde tekel olması ve bunları yayınlamak için normal program ücretinin 4-5 katı kadar MPİ'den ücret istemesini eleştirmesi üzerine Çolak, tüm çekilişlerin internetten canlı yayınlandığını, şeffaflık konusunda bir sorun olmadığını kaydetti. Toplantıda MPİ'nin 2015 ve 2016 hesap dönemlerine ilişkin bilançoları ve gelir tabloları ibra edildi.



29 Nisan MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

114736

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

347685

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

103210 138051

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

127256 211423 455397

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

121993 169454 213992 257034 263947 287518

323746 421851 436121 475258

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

003232 016853 018835 027158 029859 035944

038533 047407 053833 057225 057263 058240

062885 063624 066078 066515 066687 070144

070889 089216 092584 106726 107575 116455

117320 119184 127261 129234 130503 133160

142848 143052 143283 147846 151001 152416

155900 155922 156192 156527 165328 176754

181322 182826 191366 193215 195835 205462

210184 213477 216583 217474 224479 229735

230158 235660 237726 241905 250969 260717

281253 288351 289164 294949 295402 312460

323120 325243 342758 352965 361379 361535

364206 365227 365259 369146 373016 376339

392628 400923 408430 411592 413650 420626

421832 422577 428123 437968 441708 451621

462938 465351 471532 472685 473331 479004

481118 483230 489141 493256

300 TL ikramiye kazanan numaralar

001152 001856 004632 008371 008631 013273

019686 019725 027460 032975 039782 040781

044055 044484 052040 053957 072448 077976

080177 082206 095564 098684 099173 100950

102353 106530 109969 110362 112106 114584

114615 116179 116558 119005 123955 128261

134924 138753 142634 142696 150421 152155

152406 153869 156523 158555 165622 165919

167087 170886 173111 176390 183855 184947

187371 189153 192310 194436 196709 201224

201630 203208 205898 210674 214940 219114

220157 221293 223415 226974 229196 230020

230951 231866 236159 248960 249511 251339

252633 253164 253966 256405 257327 259001

259156 260663 261492 267328 272474 277004

278801 282626 282846 295244 302001 303696

309295 309914 314769 316750 320414 321457

328148 329139 329465 331538 333540 336469

342796 352532 356902 359556 365417 369946

375576 376681 377439 378073 381781 383125

386515 394320 398132 399703 406492 409276

410440 421132 424653 430467 433274 433408

433717 435285 436141 438423 439113 446356

450593 456308 457706 462059 464199 470103

471657 483625 487307 489885 495008 497619

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

00709 00760 04514 07658 09662 11035

15326 16059 18932 20776 20890 20938

27703 31445 35312 35588 43912 48253

50032 51387 53210 54643 55267 57962

60004 62125 62299 66515 67823 68242

71662 73233 76082 81351 81405 91555

93551 98186 98311 98925

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

2363 3200 4689 6157 7046 7060

7140 7145 7390 8230 9194 9366

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

005 156 801 806 842 951

954

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

01 15 78 80 81

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

014736 104736 110736 111736 112736 113736

114036 114136 114236 114336 114436 114536

114636 114706 114716 114726 114730 114731

114732 114733 114734 114735 114737 114738

114739 114746 114756 114766 114776 114786

114796 114836 114936 115736 116736 117736

118736 119736 124736 134736 144736 154736

164736 174736 184736 194736 214736 314736

414736

ŞANS OYUNUNDAN ELDE EDİLEN GELİR NEREYE GİDİYOR?

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.