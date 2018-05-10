Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl

Ekonomide yakın zamanda yaşanan gelişmeler, özellikle de dövizdeki hareketler, son zamanlarda artık iyice “psikolojik harp” hâline dönüştü. Piyasalar, temelsiz bir şekilde ‘olumsuz’a kafa yoruyor ve bu da gerçekçi olmayan değerlemeleri beraberinde getiriyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin 17. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, kaygıların yersiz olduğunu vurgulayarak, “Kur eksenli bir baskı, önemli ölçüde de reel ekonomiden kopuk bir döviz piyasası söz konusu. Piyasanın bardağın yarısının boş olduğuna dair bir yaklaşımı var. Aslında bardağın yarısından fazlası dolu. Türkiye’nin bütün göstergelerine göre, cari açığın daha makul düzeylere düşeceği, enflasyonist baskıların azalacağı bir döneme giriyoruz. Kredi hacmindeki, PMI’daki gelişmeler, tüm göstergeler buna işaret ediyor. Seçim döneminde olunması sebebiyle tedbir alınmayacağı da yanlış bir varsayım. Hiçbir kurumumuzun, özellikle Merkez Bankası’nın eli kolu bağlı değildir. Gerekenleri yapmıştır, yapmaya devam edecektir. Bütçeye ilişkin kaygılar da yersiz. Şu ana kadar açıklanan toplam paketin harcama boyutu, milli gelirin yüzde 0,7’si seviyesinde. Endişeler, Hükûmetin de seçim sonrası yeni bir reform hamlesiyle kapanacak. Reel ekonomik faaliyet düzeyinden kopuk döviz piyasasındaki gelişmeler de son bulacak” diye konuştu.

BANKALAR SAĞLAM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben de, “Bugün geldiğimiz noktada sektörün yüzde 16,6 olan sermaye yeterliliği oranı güçlü sermaye yapısının, yüzde 2,9 takibe dönüşüm oranı ise yüksek aktif kalitesinin birer göstergesidir. Bununla birlikte makroekonomik dalgalanmalara karşı alınan eş zamanlı tedbirler, ortaya çıkan değişimlerin etkilerini tümüyle ortadan kaldıramamakta, bunun için yapısal dönüşüm süreçlerinin hız kesmeden sürdürülmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Melikşah Utku’ya TEŞEKKÜR

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Olağan Genel Kurulu yapıldı. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, TKBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir’e devretti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Melikşah Utku’ya teşekkür etti. Utku “Dijitalleşme ve teknoloji, finans sektörünün lehine gelişiyor. Maliyetler düşüyor. Ancak ciddi sermaye ve yatırım gerektirmediği için, çok küçük şirketler sizin rakibiniz olabiliyor” dedi.