Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Ağbal, “5,3 milyon vatandaşımızın motorlu taşıtlar vergisi borcu var, yaklaşık 6 milyar lira. Bu vatandaşlarımız 36 aya kadar bu borçlarını yapılandırma imkanına kavuşacaklar. Sosyal güvenlik primlerinde 64,3 milyar liralık alacağı yapılandırıyoruz, burada da 5,5 milyon mükellefimiz var. Trafik para cezalarında yaklaşık 4 milyon 200 bin vatandaşın faiz dahil 8 milyar liralık borcu var. 1 milyon 37 bin öğrencimizin 3,9 milyar liralık kredi borcu var, bunları da yapılandırıyoruz. Vatandaşlar, temmuz sonuna kadar vergi dairesine, SGK’ya müracaat edebilir” diye konuştu. Bakan Ağbal, Bağ-Kur’lu emeklilerin geçmişten kalan borçlarının bulunduğunu da hatırlatarak, “Düzenlemeyle Bağ-Kur’lu emeklilerimizin bu borçlarını da sileceğiz. Bağ-Kur emeklisi olup geçmişten gelen prim borcunu ödemeyen, yaklaşık 300 bin emeklimiz var. O emeklilerimizin 1,3 milyar liralık prim borcu bulunuyor. Bunu kaldırıyoruz” ifadesini kullandı.

Ağbal, “Vatandaşlarımız yurt dışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirirlerse, diledikleri gibi tasarruf edebilecekler. Getirilen miktarın sadece yüzde 3’ü oranında vergi tahsil edeceğiz. Varlığını Türkiye’ye getiren vatandaşımız, bunu işletmesine dahil ederse vergiden de muaf olacak” dedi.