Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisine yönelik saldırılar 24 Haziran yaklaştıkça artarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimi de duruma anında müdahale ederek, meydanı finans terörüne bırakmıyor. Önceki gece yine Türkiye’de piyasalar kapalıyken, sığ hacimli işlemlerle doları yukarı sürmeye çalıştılar. Sabah saatlerinde dolar, 4,37 TL’ye kadar yükselerek yeni zirvesini gördü. Böylece yine “faiz artışı” baskısı kurmaya kalkıştılar. Bunun üzerine çifte müdahale geldi. Merkez Bankası; Türk lirası karşılığı döviz depoları ihale tutarını, 1,25 milyar dolardan, 1,5 milyar dolara yükseltti. Böylece en fazla 6,25 milyar dolar olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi, 7,5 milyar dolara kadar ulaşabilecek. Ayrıca 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı, vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim de güncellendi. Buna göre anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı, 5,3 milyar dolardan, 7,1 milyar dolara ulaşabilecek. Piyasadaki dolar likiditesini artıracak adımlar üzerine kurdaki tansiyon düştü. İkinci ve asıl önemli adım Külliye’den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimini toplayarak son durumu değerlendirdi. Yapılan toplantıda piyasada yaşanan gelişmeler kapsamlıca ele alındı. Özellikle döviz kurları üzerindeki spekülasyonun önüne geçmek için devreye girebilecek yeni tedbirler ve piyasalara güven verecek yeni adımlar konusunda istişare yapıldı. Her iki gelişmenin ardından dolar, 4,25’e kadar çakıldı. Piyasalar da güçlü bir irade görünce, tekrar sakin seyrine döndü.

Faiz ve döviz baskısı kırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen "Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"na ilişkin bir açıklama yapıldı. Malî disiplinden asla taviz verilmeyeceği ve harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi edecek tedbirlerin hayata geçirileceği belirtilen açıklamada, özetle şu ifadeler yer aldı:

∂ Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacak. Bunun için Merkez Bankası elindeki araçları etkin şekilde kullanmaya devam edecek. Açık piyasa ekonomisi politikalarına sıkı sıkıya sahip çıkılacak.

∂ Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir.

∂ Bir süredir mevduattaki artış, kredilerdeki artış oranının üzerinde seyrediyor. Reel kesimin finansmana ihtiyacını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atılacak. Bankalara, ekonomimizin en önemli itici güçlerinden olan gayrimenkul sektörüne yönelik kredilerde kolaylık sağlamaları tavsiye edilmiştir.

∂ Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de yine büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edecek.

∂ Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atılacak.