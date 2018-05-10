Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Bakan Özlü, TBMM’de bazı gazetecilerle sohbetinde Erdoğan tarafından açıklanacak CEO ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özlü “Yerli ve millî bir arkadaşımız. İyi bir adam seçtik. Kamuoyunda çok bilinen biri değil. Ama çalıştığı otomotiv sektöründe iyi bilinen bir adam. Uluslararası bir formasyona sahip. Cuma günü şirketi kuruyoruz. CEO’yu açıklıyoruz.” dedi. Atanacak CEO’nun önce çalışma arkadaşlarını seçeceğini, sonrasında ise tasarım aşamasına geçileceğini ifade eden Özlü “Tasarım konusunda 2019 yılına kadar bir mesafe almayı planlıyoruz. Tasarım ortaya çıkacak. Bu yıl şirketleşme, CEO’nun atanması ve alt yapının oluşturulması, eş zamanlı olarak tasarıma başlanmasını planlamıştık.” diye konuştu.

Marka sıradan olmayacak

Yerli arabanın isminin daha sonra belirleneceğini kaydeden Özlü “Çünkü buna marka bir isim vereceğiz. Öyle sıradan bir isim olmayacak. Dolayısıyla onu biraz daha çalışmamız lâzım. Tanıtım firmaları da çalışıyor. Seneye isim de gündeme gelir.” dedi.