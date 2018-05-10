Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

İlaçta yerli ve millî teknoloji hedefiyle atılan dev adımlara bir yenisi eklendi. Türk ilaç sektörünün önemli oyuncularından Abdi İbrahim, Esenyurt’taki komplekste 400 milyon liralık yatırımla devreye aldığı Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio’yu 11 Mayıs’ta hizmete açacak. Şirket, aynı gün 600 milyon lira yatırım bedelli Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri’nin de temellerini atacak. Toplam 1 milyar lira bütçeli bu 2 dev yatırımla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut “Türkiye her yıl 5 milyar dolarlık ilaç ithal ediyor. Biz bu tesisle ilaç ihracatımızı artırıp her yıl cari açığı 100 milyon dolar azaltacağız.” diye konuştu.

Dünyada ve Türkiye’de ilaç sektöründe büyük bir değişimin yaşandığını, bu dönüşümün odağında da biyoteknoloji olduğunu vurgulayan Barut “AbdiBio’da kanser, diyabet, romatizma, merkezi sinir sistemi, göz ve kan hastalıkları tedavisinde kullanılacak biyoteknolojik ürünleri üreteceğiz. Bu ilaçları aynı zamanda ihraç edeceğiz” dedi.



EN BÜYÜK ONKOLOJİ TESİSİ

Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi olma özelliğini taşıyan AbdiBio, yılda 11 milyon flakon, 9 milyon şırınga, 22 milyon kartuş ve 1 milyon liyofilize üretim kapasitesiyle çalışacak. AbdiBio’nun açılışıyla Türkiye’deki en büyük Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri’nin de temellerinin atılacağının altını çizen Barut, sözlerini şöyle sürdürdü: Toplamda 600 milyon TL yatırımla hayata geçecek olan yeni tesislerimizde 2020 yılında üretime geçeceğiz. 240 milyon lira tutarla hayata geçecek bu yatırım sayesinde, halen çoğu ithal olan oftalmolojik ürünler artık Türkiye’de üretilir hâle gelecek. Aynı şekilde Hormon Üretim Alanımız da bu yıl içinde faaliyete geçecek. Esenyurt üretim kompleksimizin toplam yatırım tutarı 2,5 milyar lira. Yurt dışı yatırımlarımız ile birlikte bu rakam 3 milyar liraya ulaştı.

Molekül buluşu sırada

Biyoteknoloji alanında yetişmiş insan gücünün az olduğunun altını çizen Nezih Barut, AbdiBio’nun bu alanda nitelikli istihdama fayda sağlayacağını, yeni tesiste 2 yıl içinde 250 uzmanın çalışacağını, yut içindeki yetkin insanları sürece dâhil ederken, yeni uzmanlar yetiştireceklerini de söyledi. Barut “Türkiye’nin ilaçta büyük sıçrama yapması molekül bulmasına bağlı. Abdi İbrahim olarak bu tesisi hayata geçirdikten sonra, şimdi üzerinde duracağımız hedef molekül keşfidir” diye konuştu.