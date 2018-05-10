Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür DİYARBAKIR

Diyarbakır’da 2008 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Turkcell Global Bilgi, Diyarbakır ekonomisine son 10 yılda 450 milyon lira katkı sağladı. Geçmişte yaşanan terör olaylarına rağmen hizmetlerini hiç aksatmadan devam ettiren Turkcell Global Bilgi yıl sonuna kadar 500 kişiye daha istihdam sağlayacak. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell Global Bilgi’nin istihdam ettiği çalışan sayısı ile Diyarbakır’ın en büyük işvereni olduğunu belirterek “Turkcell Global Bilgi Diyarbakır’da bugüne kadar toplamda 5 bin 500 kişiye istihdam sağladı. Yılsonuna kadar Diyarbakır ekonomisine 80 milyon lira daha katkı sağlayıp çalışan sayısını 1.500 kişiye çıkaracağız. Toplamda yarım milyardan fazla katkı sağlamış olacağız.” dedi.

Çağrı merkezlerinin Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Terzioğlu “Günümüzün petrolü data. İşlenmiş veri ile milyarlarca dolar kazanabiliriz. Sesin işlenmesi için çalışıyoruz. Alexa’nın yerine sesli Türkçe asistan sebep olmasın.” diye konuştu. Terzioğlu şöyle devam etti: Turkcell dünyanın ilk dijital operatörü. Dijital operatör Turkcell olarak milyonlarca kullanıcıya ulaşan dijital servislerimiz ile bugün müşterilerimiz ile kurduğumuz iletişim günlük yaklaşık 4 saate ulaştı. Amacımız bir günün 1.440 dakikasında müşterilerimizin kullanacakları dijital servisleri sunmak. Turkcell’de müşteri bağlılık oranı da dünya ortalamasının çok üzerinde. Bunun en önemli nedeni dijital servislerimiz ile birlikte müşterilerimizi tanıyan, onların ne istediğini bilen Turkcell Global Bilgi. Çünkü Turkcell Global Bilgi’nin 12 bin kişilik uzman kadrosu 7 gün 24 saat müşterilerimize hizmet ediyor.

Yatak, yorgan, çağrı

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur Sur olaylarında bile kesintisiz hizmet verdiklerini belirterek “Sur’da olaylar patladığında orada yaşayan çalışanlarımız için merkezimizi adeta otele çevirdik. Diş fırçasından yatak yorganına kadar her şeyini temin ettik. Ayrıca kesintisiz hizmet verebilmek için 300 aile ile evden hizmet verdik” dedi.



Kürtçe hizmet de var

Turkcell Global Bilgi’nin Türkiye’de 12 ilde 14 çağrı merkezi bulunuyor. Turkcell aynı zamanda Ukrayna’daki 4 merkez ile birlikte yurt dışında çağrı merkezi olan tek GSM operatörü. Türkçe dışında Kürtçe ve Arapça da dâhil toplam 7 dilde hizmet veren Turkcell Global Bilgi’nin Türkiye genelinde 12 bin çalışanı bulunuyor. Diyarbakır tek başına çağrıların yüzde 16’sını karşılıyor. Diyarbakır’da istihdam edilenlerin yüzde 65’i kadınlardan oluşuyor.