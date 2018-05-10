Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin - Ankara

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın “Et fiyatlarıyla 6 aydır süren 29 ve 31 lira anlayışı devam edecek” açıklamasına Etbir Genel Başkanı Ahmet Yücesan’dan destek geldi. Yücesan “Spekülatif söylentilere kimse aldırmasın. Bakanlık bu konuda son derece kararlı. Fiyatlar değişmeyecek” dedi. Şu anda anlaşmalı marketlerde et fiyatlarının 26- 27 lira olduğunu paylaşan Yücesan “Son 1 haftada yaşanan dövizdeki çıkış, hayvan yemi ile doğru orantılı. Devlet bunun kontrolünü sağlıyor” diye konuştu.