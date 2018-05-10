Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, dünyaca ünlü e-Ticaret siteleri Amazon ve Ali Baba’nın Türkiye’de faaliyet göstermek istediğini söyledi. Bakan Tüfenkci “Buradan şirket kurup bütün bölgeye yönelik gönderi ve dağıtımlarını yapmak istiyorlar. Onun için bizim gümrüklerde birtakım düzenlemeleri yapıp hızlandırmak, lojistik alt yapıyı güçlendirmek, elektronik ortamı daha düzgün kurmak lâzım. Görüşmeler devam ediyor, birtakım yasal düzenlemeler, iyileştirmeler istiyorlar. Arkadaşlarımız yapılabilir olanları ve yapılamaz olanları çalışıyorlar. Onlar da ona göre karar verecek. Ekonomi bakanlığı boyutu da var. Ali Baba ve Amazon’la ben bizzat görüştüm ama başka firmalar da var.” ifadelerini kullandı. TBMM’de bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan ve gündemdeki konularla ilgili bilgi veren Tüfenkci, e-Ticaret’le ilgili sektör çalıştayı yapacaklarını, e-Ticaret’i bütüncül bir bakış açısı ve bütün yönleriyle ele alacaklarını dile getirdi ve “Türkiye’de şu anda e-Ticaret’in geldiği mesafeyi yeterli görmüyoruz. Lojistik alt yapısıyla, hizmetleriyle, depolarla yani antrepolarla, elleçlemeleriyle birlikte düşünüp eylem planını ortaya koymaya çalışacağız.” dedi.



ESNAFA E-PAZAR YERİ HAZIR

Esnafın, e-ticaret yoluyla ihracat yapması için başlatılan e-PTT Avm çalışmasında sona geldiklerini de kaydeden Bakan Tüfenkci “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve PTT ile birlikte 14 Mayıs’ta projenin lansmanını yapacağız. Türkiye’de büyük bir e-Ticaret imkanı var onu da kullandırmak istiyoruz.” açıklamasını yaptı. Tüfenkci, yemek kartları ve 2. el emlaklarla ilgili yönetmeliklerin de kısa sürede yayınlanacağını ifade etti.