Ekonomi Servisi
1 milyar liralık inşaat yatırımı içeren proje; bin 736 konut, 279 rezidans, 96 ofis, 71 adet de ticari alan olmak üzere toplam 2 bin 182 bağımsız bölümden oluşuyor. 492 bin metrekare inşaat alanına sahip projede metrekare satış fiyatları ise 8 ila 9 bin TL arasında değişiyor. Akzirve Gayrimenkul CEO’su İbrahim Maasfeh, eylül-ekim aylarında satışa çıkacakları projeyi 36 ayda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.
STRADA’NIN 3. ETABI SATIŞTA
Akzirve olarak Bahçeşehir’de üç etap hâlinde yaptıkları Strada projesinde ilk etabın satışlarını 11 ayda tamamladıklarını anlatan Maasfeh “2. etabın satışlarına geçen yılın aralık ayında başladık. Yüzde 45’i satıldı. Yakında 3. etabı da satışa çıkaracağız” ifadelerini kullandı.
NAKO arazisine 1 milyarlık proje
Topkapı’da bulunan Nakliyat Ambarları İşletme Kooperatifi’ne (NAKO) ait araziyi 2014 yılında 250 milyon dolara satın alan Al Qemam Holding’in Türkiye’deki yatırım şirketi Akzirve Gayrimenkul, geliştirdiği konut projesini bu yılın eylül -ekim ayında satışa çıkaracağını açıkladı.
Ekonomi Servisi
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