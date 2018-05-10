Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

1 milyar liralık inşaat yatırımı içeren proje; bin 736 konut, 279 rezidans, 96 ofis, 71 adet de ticari alan olmak üzere toplam 2 bin 182 bağımsız bölümden oluşuyor. 492 bin metrekare inşaat alanına sahip projede metrekare satış fiyatları ise 8 ila 9 bin TL arasında değişiyor. Akzirve Gayrimenkul CEO’su İbrahim Maasfeh, eylül-ekim aylarında satışa çıkacakları projeyi 36 ayda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

STRADA’NIN 3. ETABI SATIŞTA

Akzirve olarak Bahçeşehir’de üç etap hâlinde yaptıkları Strada projesinde ilk etabın satışlarını 11 ayda tamamladıklarını anlatan Maasfeh “2. etabın satışlarına geçen yılın aralık ayında başladık. Yüzde 45’i satıldı. Yakında 3. etabı da satışa çıkaracağız” ifadelerini kullandı.