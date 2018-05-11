Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlilik turizmi, Türkiye’de hızla gelişiyor. Özellikle Antalya ve Muğla’daki oteller, gözünü 40 milyar dolarlık Hint düğünü pazarına dikti. Türkiye bu pastadan daha büyük pay almak için 2013 yılında temelini attığı bu adımda büyük yol katetti. Hint düğünü sektörü özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl mayıs ayında Hindistan’a yaptığı ziyaretin ardından büyük gelişim sağladı.



YILDA 10 MİLYON NİKÂH

Turistlerin çoğu ülkemize deniz, kum ve güneş için geliyor. Ancak çeşitlilik giderek artırılıyor. Sağlık ve konferans turizminin ardından ‘evlilik turizmi’ de artık revaçta. Özellikle Hindistan, düğün turizmi için önemli bir ülke konumunda. Hindistan’da 2016 verilerine göre 1 milyar 324 milyon insan yaşıyor. Ülkede her sene 10 milyona yakın düğün yapıldığı tahmin ediliyor. Zengin ailelerin bir kısmı ise düğünlerini büyük bütçeler ayırarak yurt dışında yapıyor. Bu düğünlerin yaklaşık 10 bini dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleşiyor. Antalya ve Muğla’daki bazı şirketler bu pazardan daha fazla pay almak için Hintli düğün organizatörlerini ülkemize davet ederek tanıtım gerçekleştiriyor. Pastanın büyüklüğü düşünüldüğünde Türkiye, Hindistan’da düğün turizminde uzak ülkeler sıralamasında yer alıyor. Geçen yıl Antalya’da 10 adet Hint düğünü yapıldı. Bu sene rakam üçe katlanıyor ve 30 Hint düğünü yapılacak. Yurt dışında yapılan düğün organizasyonlarına 300-400 davetli iştirak ediyor.



EN DÜŞÜK 1 MİLYON DOLAR

Düğün sahibinin isteği üzerine Hintli aşçı getiriliyor. Maliyeti 1 milyon dolardan başlıyor 20 milyon dolara kadar gidiyor. Turizm yapma kabiliyeti olan birçok ülke bu düğünlerin peşinden koşuyor. ABD, Tayland, Endonezya gibi ülkeler, pastadan daha çok pay alıyor. Bir Hintli için doğumu ile ölümü arasındaki en önemli olay, düğün. Bu sebeple Hintliler çocukluklarından itibaren birikim yapıyor ve bunu düğün için harcıyor.

4 GÜN 4 GECE DANS EDECEKLER

Hindistan’ın en ünlü iş adamlarından M3M Group’un Başkanı ve ABD Başkanı Trump’ın ortağı Basant Bansal oğlunun düğünü için Muğla’nın Bodrum ilçesini tercih etti. 4 gün 4 gece sürecek olan düğün için Bodrum’a gelen Bansal’ın 5 milyon dolar harcadığı ve yakınlarının konaklaması için 2 Deluxe otel kapattığı öğrenildi. Düğüne katılacak olan 400 davetli Bodrum’a 3 uçak ve 15 özel jetle geldi. Piyush Bansal ve Divya Aggarwal çiftinin, geleneksel Mehendi ve kına töreni için Rixos Premium Bodrum’un özel adasını kapattıkları öğrenildi. Otellerde yapılacak organizasyonlar için ise Türkiye genelinden 250 takviye eleman getirtildi. Dün gelin ve damadın katılımıyla, bütün davetlilerin Hint müzikleri eşliğinde dans ettiği Sangeet töreni gerçekleşti. Bugün saat 11.00’den itibaren ise Hint kınası etkinliği yapılarak kına yakılacak. Aggarwal ve Bansal geleneksel Hint düğünü ile dünyaevine girmesiyle seremoni tamamlanacak.