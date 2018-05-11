Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazana günler kala fırsatçılar yine sahneye çıktı. Tezgâhlarda yerini almaya başlayan hurma fiyatı kiloda 10 lira artış gösterirken, dana eti fiyatlarındaki yaşanan düşüşe rağmen pastırmanın fiyatı 100 liraya kadar çıktı. Ramazanın zam şampiyonu ise kuru incir oldu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) araştırmasına göre bu yıl ve geçen yılki ramazan ayı öncesi market fiyatları karşılaştırıldığında 6 üründe fiyat düşüşü, 27 üründe ise fiyat artışı oldu. Marketlerde fiyatı en fazla artan ürünler yüzde 65,4 ile kuru incir, yüzde 41,6 ile kuru soğan, yüzde 40,2 ile kabak, yüzde 33,4 ile salatalık oldu. Ramazan ayı öncesinde üretici ve market fiyatları arasındaki fark ise yüzde 559,3 ile en fazla lahanada görüldü. Lahanayı yüzde 286,8 ile elma, yüzde 284,9 ile kuru kayısı, yüzde 271,9 ile maydanoz, 263,6 ile sivri biber izledi. Fiyat farkı kuru incirde yüzde 234,4, kuru üzümde yüzde 147,2, sütte yüzde 231,2, yumurtada yüzde 47,1, dana etinde yüzde 58,7, kuzu etinde yüzde 50,5 olarak gerçekleşti. Ramazan ayında tüketimi en çok artan ürünlerden kırmızı mercimekte fiyat farkı yüzde 249,9, kuru fasulyede yüzde 210,8, yeşil mercimekte yüzde 161,4, pirinçte yüzde 66, nohutta yüzde 65,9 düzeyinde gerçekleşti.



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Fırsatçılığın en çok yapıldığı ürünler ise et ve et ürünleri oldu. Son 11 günlük sürede tüketicide dana eti enflasyonun da etkisiyle 1 kuruş azalırken, pastırma fiyatları bir haftada 10 lira zamlanarak 100 liraya yükseldi. Son zamlarla birlikte 1 dilim pastırmanın fiyatı da 1 liraya yükseldi.

Ramazan ayının en vazgeçilmez ürünü hiç kuşkusuz hurma. Tezgâhlardaki yerini alan hurmanın fiyatı, sıcak hava nedeniyle mahsulün azalması ve dolar kurundaki hareketlilik sebebiyle bu yıl yüzde 8-10 arttı. Acve hurması kilosu 110 liradan alıcı bulurken Medine mebrum hurması ortalama 50 liradan İran hurması ise 10 liradan satışa sunuluyor.