Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan dijital yol haritası kapsamında “Dijital Dönüşüm Merkezleri” kurulacak. Bu merkezler şirketlerin dijital dönüşümüne öncülük edecek. Türkiye’de faaliyette bulunan 396 bin imalat sanayi işletmesinin ne kadarının, nasıl ve hangi takvimde dönüşeceği ortaya konulacak. Söz konusu eylem planı ile Türkiye’nin bilişim, teknoloji ve insan altyapısı güçlendirilecek. Özellikle fiber hatların Türkiye’nin her erine götürülmesi sağlanacak. Ayrıca odak teknolojilerle ilgili araştırma ve uygulama merkezleri kurulacak. Yol haritasında kamera, robot, araba parçaları, uçak-uydu parçaları, sensörler, optik gözler ve birçok cihaz ve yazılımla teknolojisiyle ilgili birçok konunun yer alacağı öğrenildi. Bu sistemlerin yerli üretilmesinin sağlanması hedefleniyor.

Üs Türkiye’de yapılacak, Antarktika’da montajlanacak

Bakan Faruk Özlü, Antarktika’da Türkiye’nin bilim üssünün kurulması için ikincisi düzenlenen Antarktika bilim seferi hakkında bilgi verdi. Özlü, “Topladıkları verilerle orada kuracağımız üssün projesini ve inşasını yapacaklar. Gelecek sene gittiğimizde de inşaat malzemeleri götürüp orada montaj yapacaklar. 2019’da üssümüz kurulmuş olacak” dedi.