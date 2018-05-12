Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye enerjide küresel oyuncu hâline geliyor. Yüzyılın projesi olarak nitelendirilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinde sona gelinirken, yaz bitmeden Akdeniz’de sondaj çalışmalarına başlanacak. Avrupa’nın Nabucco projesini yıllarca konuştuğu hâlde bir adım yol alamadığını hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 12 Haziran’da TANAP’ın açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi. 2018’de çok daha güçlü bir enerji politikası hedeflediklerini dile getiren Albayrak, “Millî Enerji ve Maden Politikası kapsamında çok büyük bir ivme yakaladık ve bu ivmenin düşmemesi için de büyük bir mesai ortaya koyuyoruz. İşte, yüzyılın projesi olarak nitelediğimiz, bugünlerde son aşamasına geldiğimiz ve bugün aslında tarih müjdesini de vereceğimiz TANAP’ı 12 Haziran’da Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte birçok önemli devlet başkanı ve üst düzey bakanların da katılımıyla hizmete alıyoruz” ifadelerini kullandı.



RÜZGÂR TÜRBİNİ ÜRETECEĞİZ

Albayrak, Türkiye’nin enerji alanındaki dev hamlelerle ilgili olarak da şunları söyledi: Sadece enerjide değil tüm sektörel alanlarda yeni bir hikâye yazacağımız, yeni bir dönem başlıyor. Daha çok gideceğimiz yol var. Yıl sonunda Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş fabrikası yerli ve millî güneş panellerinin üretimine başlıyor. Rüzgâr türbini fabrikamızın bu yıl temelini atıyoruz ve en kısa sürede o da türbinleri üretmeye başlıyor. Yaz bitmeden Akdeniz’de ilk derin ve sığ deniz olmak üzere tek tek sondajlarımız başlıyor. Off-shore (deniz üstü) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalemizi inşallah bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Güneşte depolamayla ilgili yeni bir sürecin uygulaması başlıyor. Sadece rüzgâr türbini, güneş paneli değil depolama, batarya teknolojilerinde de Türkiye AR-GE anlamında da ilerliyor. Ülkemizi enerji teknolojilerinin bölgesel olduğu kadar bir noktada küresel bir üs hâline getirmek, için çalışıyoruz.