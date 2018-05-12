Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türkiye’de hayat standartları yükseldikçe, lüks pazar da buna paralel olarak gelişmesini sürdürüyor. Türkler, özellikle giyim konusunda, kendilerini lüks ürünlerle ödüllendirmeyi seviyor. AT Kearney Yönetim Danışmanlık AŞ’nin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; global giyim pazarı 2016’da 1,3 trilyon dolara, global lüks giyim pazarı 161 milyar dolara ulaştı. Türkiye’de ise giyim pazarı 29,3 milyar dolarken, lüks giyim pazarı 3,2 milyar doları buldu. 2016-2021 yılları arasında global lüks giyim pazarının yüzde 4,4, Türkiye lüks giyim pazarının da yüzde 8,2 büyümesi öngörülüyor. Vakko CEO’su Jaklin Güner, “Lüks giyim dünyada 1, Türkiye’de 2 birim hızla büyüyor. Lüks ürünleri tercih edenlerin yüzde 88’i üst düzey kaliteyi istiyor. Yüzde 82’si lüks ürünlerle mutlu ve emin hissediyor. Artık üst gelir grubunun yanı sıra orta gelir grubunun da lüks ürünlere artan bir ilgisi var. Kadınların iş gücüne katılışındaki artış, lüksü olumlu etkiliyor. Kadınlar hem iş yerlerinde hem de sosyal ortamlarda, özellikle çanta ve ayakkabı kategorilerini statü sembolü olarak görüyor. Aynı zamanda lüks markaların aksesuar, güzellik ve bakım ürünlerini kullanarak, kişisel imajlarına özen gösteriyorlar. Kentleşme ve gelir seviyesindeki artış da, lüks ürünlerin büyüme potansiyelini güçlendiriyor. Ayrıca komşu ülkelerden gelen alım gücü yüksek turistler, lüks pazarı olumlu yönde etkiliyor” dedi.



DÖVİZ BASKISI KUVVETLİ

Vakko olarak kendilerinin de “ulaşılabilir lüks” anlayışıyla büyümeye devam ettiklerini belirten Güner, “Vakko, Vakkorama, W Collection ve Boutique Vakko’lar başta olmak üzere, mağaza formatlarımızı daha çok noktaya taşımayı hedefleyen, operasyonel verimlilik odaklı bir yeniden yapılanma planı oluşturduk. 2017’de 703 milyon TL ciroya ulaştık. Pazardaki büyümeyi de dikkate alarak, 2018’de ciro hedefimizi 1 milyar TL’ye çıkardık. Bu yıl 60 milyon TL yatırımla 25 lokasyona daha ulaşacağız. Böylece şu an 2 binin üzerindeki istihdamımız daha da artacak. Ham maddemizin yüzde 60’ı yerli, ithal ürünlerimiz de var. AVM kira kontratları da dövizle. Bu anlamda döviz baskısını hissediyoruz, ama mücadele ediyoruz, bıçak kemiğe dayanmadıkça fiyatlara yansıtmıyoruz” diye konuştu.