Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, son dönemde maruz kaldığı “finansal terör” saldırılarını teker teker bertaraf ediyor. 24 Haziran yaklaştıkça “ekonomideki dengeleri bozmak” suretiyle büyük manipülasyonlara kalkışan küresel spekülatörler, amaçlarına ulaşamıyor. Söz konusu ataklara karşı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Hükûmet’in çalışmalarıyla birlikte, sadece son birkaç haftada büyük tedbirler hayata geçti. Önceliği sokağı rahatlatmaya veren Hükûmet; son kabul edilen torba yasayla, devlete borcu bulunan bütün kesimlere yeniden yapılandırma imkânı getirdi. Böylece esnaftan iş verene kadar yaklaşık 10 milyon vatandaş, devlete olan çeşitli borçlarını 36 ay vade ile yapılandırma ve faiz yükünü azaltma fırsatını yakaladı. Bununla birlikte inşaat sektörünü rahatlatmak için; vergi ve tapu harcı düşürüldü, faiz oranları 120 ayda yüzde 0,98’e kadar indirildi. Böylece birçok sektörü sürükleyen konut üreticileri rahat nefes alacak.



TEDBİR ALMAK GÖREVİMİZ

TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Piyasaların tedirgin edilmeye çalışıldığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: Bizi ne kur spekülatörleri, ne faiz lobisi, ne de derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirir. Çarşamba günü yapılan ekonomi zirvesinin ardından, kurlar düşüşe geçti. Madem piyasalarda tedirginlik var, tedbir almak görevimiz. 24 Haziran’da, milletim göreve dediği anda, faiz belası ile mücadeleden zaferle çıkacağım. Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanların önünü kestik. Yeri geldi, kefen paramızı bile sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik. Büyük Türkiye hedefine doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Yeri geldi beklemediğimiz yerlerden darbe yedik ama yıkılmadık. Umutsuzluğa kapılmadık.



DERSİMİ İYİ ÇALIŞTIM

Ekonomi nazik bir alan. Çarpıtmalara açık olan ekonomiye ne derece dikkatli yaklaşıyorsak, birileri de inatla ve ısrarla, o derece hoyrat şekilde bunun üzerine çullanıyor. Son günlerde böyle bir hoyratlıkla karşı karşıyayız. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri ‘felaket’ gibi takdim etmeye çalışıyorlar. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında ön sıralarda. 7,4 büyüme oranı var. İlk çeyrekte de, geçen yılın ortalamasına yakın bir şey bekliyoruz. Seçime gittiğimiz hâlde ekonomi kabına sığmıyor. Benim inancım şu; faiz her kötülüğün hem anası hem babasıdır. Faiz, enflasyonun sebebidir. Faiz nedendir, enflasyon neticedir. Bizim faizi aşağı çekmemiz lazım. 24 Haziran’da benim milletim, bu oyunları bozacak. Yeni dönemde kararları daha hızlı şekilde alacağımız araçlara sahip olacağız. Dersimi iyi çalıştım, hazırım. 25 Haziran’dan itibaren hazırlıklarımızla meydana çıkacağız. Piyasalara kasıtlı olarak pompalanan havayı, seçime kalmadan dağıtacağız.

BAKAN ZEYBEKÇİ'DEN 4 ÖNEMLİ MESAJ

* Kur olması gereken yere gelecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ekonomi ile ilgili önemli mesajlar verdi. Kurlardaki hareketliliğe ilişkin olarak Zeybekci, “Kurdaki artış emtia ve enerji fiyatları bütün değerlerimizi etkiliyor. Enflasyonda kurdan kaynaklı maliyet artışı var. (Kur maliyetine rağmen) ama ekonomik anlamda bir zamanlar Türkiye’nin yerle bir olması gibi bir şey kimse beklemesin. Türkiye bu kur meselesini çok net bir şekilde halledecek. Olması gereken yere çabuk gelecektir. Mayıs sonuna doğru yaklaştıkça seçimle ilgili öngörülerle bunların buharlaşıp gittiğini göreceğiz” diye konuştu.

*Üç teşvik paketi daha yolda

Bakan Nihat Zeybekci, yeni dönemde de teşvik müjdesi verdi. Zeybekci şunları kaydetti: Haftada 3-4 firmayla konuşuyorum. Bizim istediğimiz tutarlarda teknoloji transferini sağlayacak olan yatırımlarda oturup görüşüyoruz. Bunların içinde şu anda çok önemli görüşmelerimiz de var. Bu kesintisiz şekilde devam edecek. Herhâlde ikincisi yazın sonunda, üçüncüsü yıl sonunda olmak üzere üç paketle sonuçlandırırız. Acil bir şey olursa tek başına da verebiliriz. Türkiye teşvik ve destek vermeye devam edecek.

*İran’a ambargo bizim için fırsat

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları tekrar devreye sokma kararını değerlendiren Zeybekci, anlaşmadan çekilmenin uluslararası kabul görmüş kurallara göre yapılması gerektiğini söyledi. Zeybekci “Ambargo veya yaptırımlar altına alınmış İran’a, ABD’nin söylediği ‘Benim ürünlerim bu ülkeye gitmeyecek, bu ülkeyle ticarette Amerikan doları kullanılmayacak’ yaklaşımı Türkiye için bir fırsat. Ben, BM’nin İran’daki nükleer faaliyetlerle ilgili kararları varsa tabii ki onlara da uyarak ticaret yapmaya devam edeceğim” dedi.

*İhracatı 172 milyar dolara revize ettik

İhracatta 169 milyar dolarlık yıl sonu hedefini şimdiden 172 milyar dolar olarak revize ettiklerini belirten Zeybekci, “Yıl sonunda bunun biraz daha yukarı yönlü olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Cari açık ve enflasyon konusunda da değerlendirmelerde bulunan Zeybekci “Cari açık konusunda ne gerekiyorsa açığı kapatmak için ne gerekir bu belli, kapatmak için etkin adımları mutlaka atacağız. Enflasyonla kalıcı mücadele için arz artmalı, yatırımları ve üretimi artmalı, mücadele yöntemi talebi daraltmak değildir” dedi.

AĞBAL: ENFLASYONA ODAKLANDIK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, para politikasına ve mali disipline devam ederek enflasyon ile mücadele edeceklerini söyledi. Mali disiplinin Türkiye ekonomisinin en önemli çıpası olmaya devam edeceğini belirten Ağbal “Maliye politikasında hedeflerimizi oluştururken ekonomi politikalarının genel çerçevesi ile uyumunu gözetiyoruz. Para politikasına destek vereceğimiz ikinci çerçeve mal ve hizmet vergileriyle ilgili çerçevedir. Enflasyon üzerinde etkili olabilecek vergi ve fiyat ayarlamalarını yapmaktan ısrarla kaçınıyoruz. Bundan sonra da aynı politikaya devam edeceğiz. Maliye politikası içinde vergi ve fiyat ayarlamaları hiçbir şekilde Merkez Bankasının öngörüleri ve ortaya çıkarttığı politika çerçevesi dışarısına çıkmayacak” ifadelerini kullandı. Ağbal, ekonomi politikaları koordinasyonunda hiçbir sorun bulunmadığını aktararak, “Vergi ayarlamaları, maliye politikasının imkânları dâhilinde ne kadar imkân varsa bunu enflasyonun aşağı çekilmesi noktasında kullanacağız. Enflasyonun şu anki seviyelerini kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Ağbal, vergi sulh kanunu çalışmalarının planlandığı şekilde bitirildiğini seçimin ardından Meclis’e getireceklerini bildirdi.

Özelleştirmeye devam

Ağbal, yeni dönemde özelleştirme uygulamalarına kararlı bir şekilde devam edeceklerini vurgulayarak “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi hemen hemen tamamlandı. Özelleştirme programına yeni varlıkların alınması konusunda yürütmüş olduğumuz çalışmalar var” dedi.