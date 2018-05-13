Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Konut sektöründe çarkları hızlandıracak kararlar arka arkaya geldi. KDV yüzde 18’den yüzde 8’e, tapu harcı yüzde 4’ten yüzde 3’e, faiz 0,98’e düştü. Bütün bu adımları memnuniyetle karşılayan sektör temsilcileri; maliyetler üzerinde arsa faktörünün de ağırlığına dikkat çekti. Ucuz arsa üretmenin şart olduğunu vurgulayan Metraco AŞ Genel Koordinatörü Levent Deveci “Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde artan arazi fiyatları, dar gelirli vatandaşlara yönelik konut üretimini olumsuz etkiliyor” dedi.



SATIŞ FİYATINA LİMİT TEKLİFİ

Deveci, konut fiyatlarını daha fazla ucuzlatacak yeni formüllere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Bu anlamda arsa maliyetlerini indirmenin, ev sahibi olmayı bekleyen kesime yarayacağını ifade eden Deveci, şu öneride bulundu: Ucuz konut üretimi için devletin arsa satış modelini gözden geçirmesi gerekir. Bugün İstanbul’da, 10 yıl önce ortada bile olmayan Hadımköy’de kat karşılığı oranları yüzde 50’lerin üzerine çıkmışsa, arsa kesinlikle pahalı bir malzeme hâline gelmiştir. Konut satış fiyatına limit getiren yeni bir arsa satış modelinin planlanmasında fayda var. Devlet arsayı, müteahhide, konut metrekare fiyatı 2500-3000 lirayı geçmeyecek şekilde vatandaşa satma taahhüdüne karşılık devretmeli...

ARTIK OTURUMCU KRAL

Levent Deveci, sektörde faiz ve dövizlerden dolayı yatırımcıların parasını gayrimenkulün dışındaki araçlarda kullandığını ve konutta ‘bekle gör’ dönemine girildiğini anlattı. Dolayısıyla konutta ihtiyaç sahibi oturumcu kitlenin ‘kral’ olduğu bir dönem yaşandığını belirten Deveci “Oturumcuyu düşünen projeler son aylarda daha fazla rağbet görüyor. Biz Avcılar’daki projemiz Mars 19’u daha en başında, oturumcuya yönelik, özellikle de aile konseptinde planlamıştık. Bölgede aileyi hedefleyen site bulmak zor olduğu için, böyle bir dönemde 2 ay gibi bir sürede projemizin yüzde 20’sini satmayı başardık” dedi.