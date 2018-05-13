Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar 582 restorasyon projesi için yaklaşık 78 milyon 663 bin lira destek verdiklerini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Başvuruları sona eren restorasyon kredisine 73 proje için başvuru yapıldı. Her bir proje için, keşif özetinin yüzde 70’ine kadar ve en fazla 170 bin lira olmak üzere kredi kullandıracağız. TOKİ olarak özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan, korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için gerekli şartların sağlanması halinde kredi sağlıyoruz. Kredilerde özellikle tarihi kent dokularının iyileştirilmesine yönelik olan ve yerel yönetimlerin öncülüğündeki tüm müracaatlara kredi verilecek” dedi.

TOKİ’ye bu yıl başvuruda bulunan projeler; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Burdur, Eskişehir, Bartın, Kocaeli, Muğla, Hatay, Ordu, Edirne, Diyarbakır, Kastamonu, Şanlıurfa illerinde; Safranbolu, Bergama, Taraklı, Hopa, Ayvalık, Marmaris, Milas, Menteşe, Fethiye, Tire, Talas, Ula, Mudanya, Mudurnu, Bodrum, Gemlik, Sivrihisar, Beypazarı Mudurnu, Taraklı, Hopa ve Gömeç ilçelerinde bulunmakta.