Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, katıldığı televizyon programında savunma sanayii hakkında açıklamalarda bulundu.

Demir'in konuşmasında satır başları şöyle;



Atak programı bizim çok etkin kullandığımız bir program. Yüzde 50 yerli bir program. Bu bir aşama, burada sonuç. aldık ve kullanıyoruz. Artık yerli olmayan unsurları da yerlileştireceğiz. Hedefimiz de yüzde 100 yerlilik sağlamak.



Gelecek senenin sonunda özgün helikopterin uçuşunu planlanıyoruz. Burada demek ki daha az rekabeti olan alanda bir işe başladık ve bunun gelişimini tasarımı kendi mühendislerimiz yaptılar. Motorunun gelişmesine de başladık.

Bir, helikopterinizin çıkıp test sürüşlerine başlamak için hedefimiz 2022'lerde bu aşamadan sonra motoru entegre edebiliriz diye düşünüyoruz.



Atak özelinde içinde yabancı unsurlar ile birlikte olarak bir kısmı ihracat izni alınması gerekiyor. Bunun için de bir müsaade izni var.



İngiliz bir firma ile TAI bir anlaşma içinde. Mühendisler TAI ile beraber çalışıp, destek verecekler. Beraber çalışma programı olacak, görüşme şartları bu süreçte iki şirketi konuşturmadık devletler arasında da görüşmeler oldu. Herhangi bir konuda şirket şunu diyebilir 'Devletimizin buna müsaade etmiyor' Bunun olmayacağına yönelik bir anlaşma sağladık.



Milli savaş uçağın maliyeti biraz karışık. Mesela F 35'in 5 sene önce 170 milyon dolarken yarın alacağı da 50 milyon dolar olabilir. Rakamlar düşüyor, maliyetler düşüyor. Geliştirme süreci ve seri üretime geçtikten sonra rakamlar var. Bunlar önemli parametreler. Önemli olan amacımız maliyetleri düşürmek.



Yerlilikte yüzde 65'in üzerine çıktık. Bu çaba devam edecek, yüzde 100'lere gelmeyi hedefliyoruz. 2023'teki yerlilik hedefimizdeki amacımız yüzde 100. Şuan TSK'nın kullandığı silahların yüzde 70'i yerli. Koordinasyon ve hassasiyetlere dikkat edersek eğer, gerçekçi hedefimiz yüzde 80'leri kesin buluruz. Benim kriterim şu, bir ürün bir teknoloji sizin kısıtlama durumuna bakacaksınız. Mühim olan şey o ürünün ihtiyacınız olduğu anda kendi kabiliyetlerinizle üretilip üretilmeyeceği...



Savunma sanayi cirosu 6 milyar doları geçti. 2 milyar doları da ihracat yapıyoruz. 2023 hedefler açısında zamanında çok iddialı hedefler konulmuş. 25 milyar dolar gibi. Bunu kaybetmemek lazım. Sadece şirketler arası bir ilişki değil, devletler arası bir ilişki.



F 35 uçağının teslimatında bir sorun görünmüyor. Ortak program o0fisi tarafından yönetiliyor. Bu ortamda hiçbir taraf hiçbir ülke program ofisinin gündeminde böyle bir şey asla yok. Uçağı üreten sadece ABD değil, biz de ortağız.



Yerli uçak geliştirme projemiz son hızıyla devam edecek. Bizim gündemimiz anlaşmalar bazın yürüyen bir programın kendi rayında gittiğini görüyoruz.



Türkiye 5 35'te sorun yaşarsa alternatifsiz değildi. Toplamda anlaşma kapsamında 100 uçak alacağız. Başta 30 alacağız. Başta beyan ettiğimzi rakamları değiştirebilir. Şuan için 30 tane ile bir anlaşmaya girdik. ABD'ye muhtaç değiliz. Kendimiz üretiyoruz.