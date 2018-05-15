Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet’in vergi ve harç indirimi, bankaların faizleri düşürme hamlesinden sonra gözler, inşaat sektörüne çevrildi. Kamuoyu, müteahhitlerin de elini taşın altına koyarak, özellikle büyük şehirlerde fahiş seyreden fiyatlarda indirime gitmesini bekliyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bankalarla birlikte gayrimenkul ve inşaat sektörünün de fiyatlarda fedakarlık yapması gerektiğini belirterek “Uygun fiyatlarda konut satışı ekonomiyi rahatlatır. Eldeki mevcut konutları satmak isteyen inşaat sektörü bu imkanı iyi kullanıp fırsata çevirmelidir. Müteahhitler abartılı fiyatlardan kaçınmalı ve aşağı çekmelidir. Fiyatlarda en az yüzde 25’lik indirim yapılmalıdır. Çift yönlü indirim imkânı sağlandığında, vatandaş daha çok ev sahibi olacak ve eldeki konutların satılmasıyla ekonomimiz rahat nefes alacaktır. Konut satışlarında yaşanacak artışla birçok sektörde zincirleme canlanma yaşanacaktır” dedi.



BUGÜN BAŞLIYORLAR

Gayrimenkul sektörü ise, ekonominin çarklarının hızlandırılması ve inşaata ivme kazandırmak için getirilen teşviklere, kendileri de bugün katılıyor. Sektörün 3 büyük çatı kuruluşu olan; Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER) destek vereceği kampanyaya, ilk etapta en az 40 konut firmasının katılması bekleniyor. Bu kapsamda, satışta olan projelerde yüzde 20 indirim ve avantajlı ödeme seçenekleri düşünülüyor. Müteahhitler, bu kampanyayla beklemeye geçen konut taleplerini satışa döndürmeyi amaçlıyor.



SATIŞLAR GERİLEDİ

İnşaat sektörü, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra da konut satışlarını hızlandırmak için, Emlak Konut GYO öncülüğünde güç birliği kampanyası düzenlemişti. Başlatılan kampanya ile satışlar hissedilir miktarda artmıştı. Son açıklanan verilere göre Türkiye genelinde mart ayında 110 bin 905 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına göre, rakamlarda yüzde 14 gerileme yaşandı. Asıl sıkıntı ise kredili satışlarda gözlendi. Söz konusu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 35 azalarak, 32 bin 786’ya geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, yüzde 29,6 seviyesinde bulunuyor.