Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl; Türkiye’deki AVM’lerin dolar veya avro üzerinden kira almaya devam ettiğini, sözleşmelere 3-5 yıl kiracı kalma şartı eklediklerini, kendilerinin ise TL ile satış yapıp, döviz ile kira ödemek zorunda kaldıklarını vurguladı. Bingöl, dolar kurunun son bir yılda yaklaşık yüzde 21, son 2 yılda yüzde 54 arttığını kaydederek “Bu durum sürdürülebilir değil. Ya kiralar TL üzerinden olmalı ya da 3-5 yıl kiracı kalma şartı kaldırılmalı. Üyelerimizin Türkiye genelindeki AVM’lerde yaklaşık 6 bin şubesi bulunuyor. Aksi takdirde belirli bir süre ışıklarımızı kapatmak başta olmak üzere, ciddi adımlar atacağız. Markalar, son yıllarda artan dolar kuru karşısında daha fazla dayanamayacak. En iyi ihtimalle, dükkânı çeviremeyen restoran sahibi, işletmesini kapatmak istiyor. Ancak kullanmadığı dönemlerin de kirası isteniyor. Zaten zarar ettiği için orayı kapatıyor. Bir de üzerine çok ciddi rakamlar ödemek zorunda kalıyor. Çağrımız, ortak paydada buluşup her iki tarafın da masadan memnun ayrılacağı bir mutabakat yapmak. Bu açıdan ivedilikle ortak bir platform oluşturarak, AVM kiracıları ile AVM işletmecilerini bir araya getirmeliyiz” diye konuştu.