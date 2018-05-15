Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Son dönemde sık sık gündeme gelen ÖTV indirimi olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, “ÖTV’nin akaryakıt fiyatları içerisindeki oranının en düşük dönemini yaşıyoruz. Şu an ÖTV’nin en düşük olduğu dönemi yaşıyoruz” şeklinde cevap verdi. Kurdaki yükselişin enerji üzerindeki etkisini de değerlendiren Yılmaz “Enerji sektörü oturdu. Gelecek senenin çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Her zaman bu sıkıntıların peşinden büyük rahatlamalar geliyor” dedi.

Yılmaz elektrikli otomobillerin ihtiyaç duyduğu şarj istasyonlarına ilişkin gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirterek şunları kaydetti: “Şarj işi en kolay iş. Önemli olan araç üretimini hızlandırmak. Yerli otomobiller şu anda dünyada iş yapıyor. Üreteceğimiz otomobili kesinlikle pazarlayacağımıza inanıyorum. Dünya küresel bir köy hâline geldi. İnsanlar ne ekonomikse onu alıyor. Avrupa’yı gezdiğimizde çok iyi olduğumuzu görebiliyoruz.”