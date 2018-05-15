Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut / İstanbul



Türk tekstilinin en önemli organizasyonları arasında yer alan Fashionist Abiye, Gelinlik Damatlık Fuarı; 5. defa kapılarını açıyor. CNR Holding işbirliği ile Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) tarafından 4-6 Aralık tarihlerinde İstanbul Yeşilköy’de düzenlenecek fuarda, yeni sezon abiye ve gelinlik trendleri ilk defa görücüye çıkacak. Binlerce ürünü 15 bin civarında yerli ve yabancı alıcıyla buluşturması beklenen Fashionist için uluslararası düzeyde tanıtım çalışmaları sürerken, etkinliğe 2018-2019 modasına yön veren 100’den fazla firmanın katılması öngörülüyor. CNR Holding Pazarlama Direktörü Hasan Tunçay, fuarla birlikte İstanbul’u moda dünyasının başşehri hâline getirmek için yola çıktıklarını belirtti. Sektörde en çok ihracat yapılan Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika kıtasının da Türkiye için taşıdığı büyük potansiyele işaret eden Tunçay “Özellikle Afrika’da 1 düğünde 3 tane gelinlik giyilen bölgeler var. Uzak Doğu Asya ve yakın Avrupa’da ilgi alanımızda. 1,5 milyar dolar olan ihracatın bu fuar sayesinde 2 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. Fashionist, 500 milyon dolarlık iş hacmi üretecek” diye konuştu. OTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Kandağ da üyelerinin 60 bine yakın istihdam sağladığını dile getirerek, Osmanbey bölgesinin ihracat potansiyeline ilişkin bilgiler verdi.