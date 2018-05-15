Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Böylece vatandaş 15 binden fazla marketten ucuz et alabilecek. Migros marketleri kıymayı 29 liradan, kuşbaşını ise 30 liradan satıyordu. Önümüzdeki günlerde karkas etlerin mağazada yerini almasından sonra satışlarını yine aynı fiyat aralığında devam edeceği bildirildi.

Bu arada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ziraat mühendisi, veteriner, gıda mühendisleri istihdamı için 9 Şubat’ta 10 bin 551 kişinin bakanlık ailesine katılmasına yönelik gerekli kuruluşlara yazıları yazdıklarına da değindi.