Sefa Bilgitekin ANKARA
Böylece vatandaş 15 binden fazla marketten ucuz et alabilecek. Migros marketleri kıymayı 29 liradan, kuşbaşını ise 30 liradan satıyordu. Önümüzdeki günlerde karkas etlerin mağazada yerini almasından sonra satışlarını yine aynı fiyat aralığında devam edeceği bildirildi.
Bu arada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ziraat mühendisi, veteriner, gıda mühendisleri istihdamı için 9 Şubat’ta 10 bin 551 kişinin bakanlık ailesine katılmasına yönelik gerekli kuruluşlara yazıları yazdıklarına da değindi.
Migros da ucuz et satacak
15.05.2018 - 02:59 | Son Güncelleme: 15.05.2018 - 03:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ramazan ayı öncesi ucuz et satan marketlere Migros'ta katıldı. Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yürütülen ucuz et projesi kapsamında 81 ilde bin 909 mağazası bulunan ‘Migros’ ile anlaştı.
Sefa Bilgitekin ANKARA
Etiketler : ucuz et,migros,
560181 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/560181.aspx
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