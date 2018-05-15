Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar/TL'de rekor seviyelerin ardından Citi uzun dolar/TL pozisyonundan çıkış kararı aldı.

Bankanın paylaştığı notta 3,92 spot referans kurda yüzde 0,4 kazançla uzun dolar/TL pozisyonunda kar realizasyonuna gidildiğini duyurdu.

Aralarında Luis Costa’nın da bulunduğu analistler tarafından yazılan 14 Mayıs tarihli raporda Citi Türk tahvillerine ilişkin pozisyonunu da güncelledi. Türk tahvilleri ile ilgili 'Ağırlık altı' tavsiyesi bulunan banka, bunu 'Nötr' seviyesine çekti.

Bankadan yapılan açıklamada dolar/TL'deki hareketin yeni zirveleri getirebileceğini kabullendikleri ancak aynı zamanda ekonomi danışmanları ve Merkez Bankası yetkilileri arasında Türk Lirası'ndaki sert hareket ile ilgili yükselen endişeler olduğuna inandıkları belirtildi.

Bu durumda Merkez Bankası'nın acil bir toplantıyla faiz artırımına gidebileceğini öngören banka bu durumun Türk Lirası'nı destekleyeceğini öngörüyor.

Orta vadede ise dolar cinsinden fonlamanın daha maliyetli olduğu ortamda Türk Lirası'nın daha da fazla etkileneceğini bekleyen Citi, kurdaki zayıflığın enflasyona yansıyacağına, bunun da Türk tahvillerinin uluslararası talebini etkileyebileceğini belirtti.