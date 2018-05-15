Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe  girişimine müdahale ederken yaralanan polislere Polis Bakım ve Yardım Sandığı  tarafından maluliyet yardımı yapılmasına dair düzenleme Resmi Gazete'de  yayımlandı. 

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair  Tüzüğe eklenen geçici madde ile FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine  müdahale görevi kapsamında yaralanan polislere maluliyet yardımı ödenmesi  kararlaştırıldı.
 
Buna göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında  Kanun hükümleri uyarınca nakdi tazminat ödenen ancak bu tüzüğün 25'inci  maddesinde yer alan şartlar gerçekleşmediği için maluliyet yardımı yapılamayan  polislere, bir defaya mahsus olmak üzere söz konusu kanun hükümleri uyarınca  ödenmiş olan nakdi tazminatın 5'te 1'i oranında maluliyet yardımı yapılacak.
 
Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair  Tüzüğün yürürlüğe konulması, İçişleri Bakanlığının 24 Kasım 2017 tarihli yazısı  ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 90'ıncı maddesine göre, 26 Mart'ta  Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.