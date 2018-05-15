Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker'in köşesinden duyurduğu gelişme şöyle:

Türkiye’de hızla büyüyen pizza pazarı artık yatırımcıların da ilgi odağı haline geliyor. Yerel ve yabancı fonların radarına giren pizza pazarının son satışı ise Pizza Pizza oldu.

Lüksemburg merkezli Luz Business Oppurtinies SARL adlı şirket, İzmir’de kurulan ve Türkiye’nin değişik bölgelerinde 150’den fazla şubesi olan Pizza Pizza’yı almak üzere masaya oturdu. Anlaşma sağlanırsa Lüksemburg merkezli Luz, Pizza Pizza Türker Turizm İşletmeleri bünyesindeki markanın tamamının sahibi olacak.

1995 yılında, İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde girişimci Abbas Türker tarafından temeli atılan Pizza Pizza’nın son açıklanan verilere göre 150’den fazla şubesi var. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde şubesi olan Pizza Pizza’nın bu ağı Ağrı, Batman, Kars gibi doğu şehirlerinin de aralarında bulunduğu 40 farklı kente yayılmış durumda. İzmir’de 4 bin metrekarelik ilk üretim tesisini 1990’lı yılların sonunda açan markanın yurtdışındaki ilk şubesi ise 2010’da Irak’ta devreye girdi. Bu ülkedeki şube sayısı ise 7.

Mediterra Capital ile görüşüyor

Pizza Pizza’yı alacak olan şirket Lüksemburg olarak bilinse de edindiğim bilgilere göre asıl alıcı Türkiye’yi yakından tanıyan bir fon. Ahmet Faralyalı’nın yönettiği Mediterra Capital’in Lüksemburg merkezli şirketin asıl sahibi olduğu belirtiliyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası, Hollanda Devleti’nin ortak olduğu FMO Bankası gibi finans kurumlarının yatırımcı olduğu Mediterra Capital, Tavuk Dünyası Söke Un, Arkel, GlassHouse, Arzum, Logo Yazılım gibi Türk şirketlerine ortak olmuştu.

Fonların pizza ilgisi

Bilindiği üzere pizza sektörünün en önemli yatırımcılarından öne çıkanlar Abraaj ve Turkven. Turkven Domino’s Pizza’ya ortak olmuş, Süzer Grubu’nun ABD’li Yum Brands’a sattığı Pizza Hut ve KFC'yi Dubaili Abraaj satın almıştı.