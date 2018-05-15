Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, makro gelişmelerin kredi notu için negatif seyrettiğini ve Türkiye'ye ters yönde etki yaptığını açıkladı.

Açıklamayı Moody's adına Londra’da düzenlenen konferansta yapan analist Dietmar Hornung, para politikasına da değinerek "Otoritenin bir merkezde toplanması mutlaka kötü olacak diye bir durum yok ancak ortodoks olmayan para politikası bizi endişelendiriyor" dedi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin bazı çıpalarının geçen yıl zayıfladığının da altı çizildi.