Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

İSTANBUL

Denizbank, üçüncü defa el değiştiriyor. Yılbaşından bu yana Körfez’e ‘gelin’ gideceği konuşulan Denizbank’ın satışıyla ilgili konuşan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, satış süreci hakkında “Süreç inşallah, hayırlısıyla. Hayırlı bir aya giriyoruz. Hayırlı bir ayda inşallah güzel sonuçlar alırız.” dedi. Tarım sektörüne yönelik çalışmalarının anlatıldığı toplantıda medya mensuplarının sorularını cevaplayan Ateş ‘Mayıs ayında kesin sonuçlanabilir diyebilir miyiz?” sorusu üzerine de “İnşallah, Allah’ın izniyle.” cevabını verdi. 1997’den bu yana bankada profesyonel olarak çalıştığını, tek bir hissesinin olmadığını belirten Ateş “Dolayısıyla bunu alan var, satan yok. Biz potansiyel alıcıyı da kamuoyuna Emirates NBD diye deklare ettik. Onlar da çok maruf bir banka. Rusya’nın da en büyük bankası Sberbank. Onlar açıklamayı kendileri yapacak. Hissedar işidir, bizi aşar ama gelinimiz güzel, kızımız güzel. Onun dışındaki faaliyetlerimizden de haberdarsınız. Dolayısıyla varlık güzel bir varlık” dedi.



İSTEMEYEREK SATIYORLAR

Hakan Ateş, Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Herman Gref’in, Rusya’da ekonomiden sorumlu 7 yıl bakanlık yaptığını, bankacıdan ziyade bir devlet adamı olduğunu anlatarak, “Onun çok istediği bir olay değildi ama şartlar, ABD-Rusya ilişkileri, yaptırımlar vesaire onları bu yönde bir karar almaya zorladı. Hatta ben 6 yıldır beraberim, ilk bankanın hisse değerinden bahsettiğimde, ‘Ya ne hisse değeri, biz satmayacağız ki...’ derdi bana ama dünyada şartlar ve dinamikler değişiyor.” ifadelerini kullandı. “Kurun seviyesi, satış süresini uzattı mı?” sorusunu Ateş, “Hayır, hiç alakası yok. Süreci ne kolaylaştırdı, ne de zorlaştırdı. Konu bile değil” şeklinde cevapladı. Ateş, ilk satışın Fransız-Belçika ortaklığına hisse değerinin 7,7 katı olduğunu hatırlattı. Satış görüşmelerinin başladığına dair KAP’taki ilk açıklama 31 Ocak 2018’de yayınlanmıştı.

Önce Belçika’ya sonra Ruslara

Denizbank, ilk olarak 2006 yılında, Türk bankalarına yabancı ilgisinin zirve yaptığı dönemde Belçika-Fransız ortaklığındaki Dexia’ya satıldı. Bankanın sermayesinin yüzde 74,9965’ini temsil eden hisselerin satış bedeli 2 milyar 437 milyon dolar olarak belirlendi. Tutar Zorlu’ya peşin olarak ödendi. Aradan geçen 6 yılda Dexia, Denizbank’la grubun çok yüksek kârlara imza attığını açıkladı. Banka daha sonra satışa çıktı ve Rusya’nın en büyük bankası Sberbank talip oldu. Dexia ile Sberbank, 3,54 milyar liraya anlaştı. Dexia böylece yıllık dönem kârlarının dışında bankayı 1,1 milyar dolar kârla devretmiş oldu. Denizbank’ın yeni sahibinin bankaya 5,5 milyar dolar ödediği iddia ediliyor. Denizbank, 1938 yılında denizcilik sektörünü desteklemek amacıyla kurulmuştu. Banka 1997’de Zorlu Holding bünyesine geçmişti.

Çiftçilerimizi tefecinin elinden kurtarmalıyız

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, dünyanın 9. büyük tarım ekonomisine sahip Türkiye’de tarımın siyaset üstü bir politika ile desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Tarım ve haycancılık milli bir meselemiz. Buğdayın anavatanıyız. Buğday dünyaya buradan yayılmış ancak bugün ithal eder duruma gelmişiz. Başta tohumculuk olmak üzere milli bir hamle geliştirmemiz gerekiyor.” dedi. Nüfusun 4’te birinin tarımla uğraştığını kaydeden Ateş, “Sınırlı imkânlarla tarım yapmaya çalışıyoruz. Yüksek vadelerle iş yapmaya çalışıyorlar. Çiftçilerimizi tefecilerin ellerinden kurtarmamız gerekiyor. DenizBank tarımda milli misyon üstlenmiş bir banka. 2002 yılından bu yana tarıma özel, uzmanlaşmış ekiplerimiz ve yüzlerce ziraat mühendisimiz ile hizmetlerimizi Türkiye’nin dört köşesine taşıyor; yılda ortalama yüzde 46 büyümeyle tarımda Türkiye’nin lider özel bankası olmaya devam ediyoruz. Mayası tarımla yoğrulmuş toprakların evlatları olarak, çiftçimizin yüzünü güldürmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.