Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşın konut alımını kolaylaştırmak için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Hükûmetin KDV ve tapu harcı indiriminin ardından bankalar devreye girmiş ve 7 banka 120 ay vadede vade farkını 0,98’e çekmişti. Gayrimenkule son destek müteahhitten geldi. Sektörün 3 büyük kuruluşu İNDER, KONUTDER ve GYODER, 150 projede yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı. 150 projede 100 bin konutun dahil olduğu kampanya 1 ay boyunca 15 Haziran’a kadar devam edecek. Konutların metrekare fiyatı 3 bin lira ile 4 bin lira aralığında olacak. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, bu kampanyanın yanı sıra firmaların kendi içlerinde düzenlediği ödeme seçenekli kampanyaların da devam ettiği bilgisini verdi. INDER Başkanı Nazmi Durbakayım da faiz, tapu harcı indirimine gayrimenkul sektörünün de başlattığı yüzde 20 indirim eklenince, 60 ay vadeyle 500 bin lira kredi kullanan bir tüketicinin toplam yüzde 28 bir avantajı olduğunu dile getirdi. Durbakayım, söz konusu avantajın 120 ay vadede ise yüzde 36’ya kadar çıktığını belirtti.



340 BİN LİRA İNDİRİM

Kampanyanın avantajını bir örnek ile anlatan Durbakayım, şu bilgileri verdi: 781 bin liralık bir daireyi bu şekilde kampanya ile aldığımızda yüzde 20 indirimle 625 bin liraya iniyor. Yüzde 5 peşinat 31 bin lira... 36 aya kadar yaydığımız diğer yüzde 15’lik peşinat kısmı 93 bin lira... Bankadan 0,98 faizle alacağı 500 bin liralık kredi, 120 ay aldığı vakit ayda 7 bin lira civarında bir para ödüyor. Böylelikle toplamda 977 bin liraya geliyor. Şayet yüzde 20 indirim olmasaydı ve faiz oranı yüzde 0,98 değil de yüzde 1,16 olsaydı bu daire, 1 milyon 317 bin lira gibi bir rakam oluyordu. İşin özü, bu alım-satımdaki vergi indirimlerini de koyarsak bu yüzde 27’lik bir indirim oluyor. Konut, tam 340 bin lira daha ucuza geliyor.



7 BANKA FAİZİ DÜŞÜRDÜ

Bakanlar Kurulu kararı ile geçtiğimiz günlerde konutta yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8’e, yüzde 4 olan tapu harcı ise yüzde 1’e düşürülmüştü. Ardından Başbakan Binali Yıldırım, konut sektörünü canlandırmak için Ziraat Bankası öncülüğünde konutta banka kredi faizlerini düşürecek bir kampanya başlatılacağını açıklamıştı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım 500 bin liraya kadar olan, 120 aya kadar vadeli kredilerde faizi 0,98’e çekmişti. Şekerbank, 60 aya kadar vadeli kredilerde faizi 0,98’e düşürdüğünü açıklarken, TEB ise faiz oranını 0,99’a çektiğini duyurmuştu.

İPOTEKLİ FİNANSMAN SİSTEMİ KURMALIYIZ

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, maliyet artışına rağmen uzun zamandır fiyatı artırmadıklarını belirterek, içinden geçilen bu zor süreçte kendilerinin de bankalar gibi maksimum katkı sağlamak istediğini söyledi. Yetgin, Türkiye’deki gayrimenkul finansman sisteminin hâlâ ‘ilkel’ olduğuna dikkat çekerken, “Bu sistemi çalıştırmak için hepimiz gayret ediyoruz. Bu şekilde çözüm yolları geliştiriyoruz. Bu kampanyalar belki bize ipotekli finansman sistemini kurmanın zamanının geldiğini yeniden söylüyordur” dedi.

PEŞİNATTA ÖNCELİK GENÇLERE VERİLDİ

Peşinat oranını düşürerek özellikle 25-40 yaş arasındaki vatandaşları tekrar konut edinebilir hâle getirmek istediklerini belirten KONUTDER Başkanı Altan Elmas “Gençlerimizin uzun vadeli konut alımını sağlamak istiyoruz. Hedefimiz bu. Yoksa satışlarımız zaten normal seyrinde ilerliyor. Bu çerçevede aslında fiyatlarımızı da artırmamayı taahhüt etmiş oluyoruz. Ülkemiz ve geleceği için her türlü fedakârlığa hazırız. Elimizi taşın altına koyuyoruz. Türkiye kazanırsa hepimiz kazanırız” diye konuştu.

HEDEF 3 MİLYAR LİRALIK SATIŞ

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, kampanya boyunca toplam 3 milyar liralık konut satışı yapmayı hedeflediklerini söyledi. GYODER, İNDER ve KONUTDER öncülüğünde başlatılan kampanyayı 41 şirket uyguluyor. Ancak dün gün içinde ve bu sabahtan itibaren kampanyaya yeni şirketlerin de dahil olmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, kampanyaya katılan 41 firmaya kampanya süresince seramik malzemelerinde yüzde 20 iskonto yaparak destek vereceklerini duyurdu.