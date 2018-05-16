Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar 4,50 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Açıklamada piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiği bildirilirken, "Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi. Açıklama sonrası dolar tarihi zirve seviyelerden 4,40'lara kadar geriledi.

ERDOĞAN MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NI ÇAĞIRDI

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geliyor. Görüşmede Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da bulunuyor.



DOLAR-EURO KAÇ LİRA (DÖVİZDE SON DURUM)



Döviz piyasasında dolar ve euro yüksek seyrini koruyor.

TÜM ZAMANLARIN REKORU



Bankalararası piyasada dolar/TL 4,50'yi aşarak rekor düzeye çıktı. Dolar 4,5010 ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini bildirdi. Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası 4,50'deki dolar 4,40'lara kadar geriledi.

BİR REKOR DA EURO'DAN!



Euro/TL de 5,3235 ile rekorunu yeniledi. Yüzde 50 dolar, yüzde 50 eurodan oluşan döviz sepeti de 4,90'ı aşarak yeni zirveye çıktı.

Uluslararası piyasalarda dolarda geçen hafta güç kaybeden yükseliş 10 yıl vadeli ABD hazine tahvilinin getirisinin yüzde 3'ün üzerine çıkmasıyla birlikte bu hafta tekrar güç kazanırken, dolar endeksi 93.270'de beş ayın zirvelerine yakın seyrediyor.

Uzmanlar, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyrinin kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,4750'nin direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 4,4330'un ise kısa vadede destek olarak öne çıkabileceğini dile getirdi.

Bankalar Birliği'nden kredi açıklaması

TBB'den yapılan açıklamada, yakın dönemde ABD'de faiz oranlarının yükselme, dünyada petrol ve emtia fiyatlarının artış eğiliminde olması yanında uluslararası ve bölgesel politik risklerin artmasının gelişmekte olan ülkeleri olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediği kaydedildi.

Hükümetin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ve ilgili diğer kurumların temel makro dengelerin sağlıklı olarak sürdürülmesindeki kararlılığının, bu yönde gereken önlemlerin alınmasındaki aktif yaklaşımı sayesinde Türkiye ekonomisinin şoklara dayanıklı olduğu ve makul bir hızda büyümeye devam ettiği bildirilen açıklamada, iç ve dış şokların yaşandığı son 15 yılda Türkiye ekonomisinin ortalama yüzde 6'ya yakın büyüdüğü anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankacılık sektörü, büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesine destek olacak yapıda ve güçtedir. Uluslararası düzenleme ve denetim kurallarına tam uyumludur. Uluslararası temel göstergeler olan sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, kaliteli teminat yapısı, likidite, karlılık düzeyi ve yönetim tecrübesiyle iyi örnek olarak gösterilebilecek ülkelerin temel göstergelerine sahiptir. Bu yılın ilk çeyreği sonunda, sermaye yeterliliği oranı yüzde 16,6 ile küresel normların iki katı düzeyindedir. Sorunlu kredi oranı yüzde 2,9 ile diğer ülkelere göre oldukça düşüktür. Toplam kredilere oranı yüzde 3,8 olan yapılandırılan kredilerin tahsilat oranı yüzde 80'e yakındır. Sorunlu kredilerin yüzde 75'i için özel karşılık öngörülmedik riskler için ise makul düzeyde genel karşılık ayrılmıştır. Hükümetimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla yakın istişare ve iş birliği sayesinde beklenmedik durumlarda aracılık işlevini sağlıklı olarak yerine getiren bankacılık sektörü, büyük ölçüde uluslararası gelişmelerin neden olduğu son dönemdeki zorlu süreçten kaynaklanan riskleri de doğru yöneterek pozitif görünümünü koruyacak kabiliyettedir."



Piyasalarda son durum



13:21 Dolar 4,41'in altını test etti

Dolar/TL 4,4071'e kadar geriledi.

Euro/TL de 5,2044'ü gördü.

13:10 Dolar sert düştü

Dolar/TL, TCMB'nin piyasalarda gerekli adımların atılacağı açıklamasıyla sert geriledi.

Tarihi rekorunu 4,5011'e kadar taşıyan Dolar/TL 4,4429'u test etti.

Euro/TL de 5,3246'dan 5,2470'e kadar geriledi.

13:00 Borsa ilk yarıda düştü

BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,69 düştü ve 100 bin 841'den müzayedeye ara verdi.

11:48 Dolarda yeni rekor

Dolar/TL bugün de tarihi seviyeleri görmeye devam ediyor. Kurda yeni rekor 4,4976 olarak kaydedildi.

09:55 Borsa yatay

BIST100 endeksi yüzde 0,07 yükselişle 101 bin 611'den güne yatay başlangıç yaptı.

09:50 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün yüzde 1,77 geriledi ve 101 bin 540'tan seansı tamamladı.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 2,80 gerilerken Gelişen Piyasalar ETF'i yüzde 2,06 düştü.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Deniz Yatırım

"Bu sabah BIST100'de Türk Lirası'nın gece işlemlerindeki kazançlarından hareketle yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Kur ve tahvil tarafındaki hareketler gün boyu takip ediliyor olacak. Borsa dünü sert bir düşüşle kapattı fakat kısa vadeli desteklerine tutunmayı başardı. Eğer piyasayı etkileyecek olumsuz bir gelişme duymazsak tepki alımları görebiliriz. ABD tarafında Sanayi Üretimi verisi ile Hakan Atilla davasındaki gelişmeler bugünün takip edilecek gelişmeleri olarak görünüyor.

Bugün BİST-100 işlem aktivitesinin 101-105 bin aralığında şekillenmesini bekliyoruz"

07:40 Türk Lirası'nda yüksek tansiyon

ABD tahvil faizlerinde yükselişle birlikte yukarı yönlü marj kazanan dolar, Türk Lirası karşısında da yüksek seyrini sürdürüyor.

Dün 4,4753'ü gören Dolar/TL şu sırada 4,45'te, yükseliş yüzde 0,13

Euro/TL 5,2670

Euro kurunun rekoru dün 5,3088'de oluştu.

Sterlin/TL de 6,0120

Sterlin kurunun rekoru 6,0440'ta.

07:30 Borsalara faiz freni

ABD tahvil faizlerinde yükseliş, küresel hisse senedi piyasalarında son dönemde yaşanan iyimserliği de frenledi.

8 gün üst üste yükselen Dow Jones Industrial, yüzde 0,78 gerilerken bu sabah Asya da düşüşte.

Japonya Nikkei225 yüzde 0,2 düşüyor.

Güney Kore KOSPI, Çin Şangay bileşik endeks ve Hong Kong Hang Seng'te de yaklaşık yüzde 0,1 değer kayıpları izleniyor.

07:15 Dolara faiz desteği

ABD tahvil faizlerinde yükseliş dün yeniden ivme kazandı. Yüzde 3,0954'e kadar yükselen 10 yıllık tahvil faizi bu sabah Asya işlemlerinde 3,0691'de.

Geçen haftaya göre yükseliş yaklaşık 10 baz puan.

Kısa uçta 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,5910'a kadar yükseldikten sonra bu sabah yüzde 2,57'de ve dolar pozitif görünümü destekliyor.

9 Mayıs'ta 93,41'i test ettikten sonra 92,24'e kadar gerileyen Dolar Endeksi dün yeniden düşüş öncesi seviyelere dönerek 93,45'i gördü. Şu anki seviye de 93,28