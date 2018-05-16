Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeye göre; köprü ve otoyollarda artık geçiş cezası 10 kat değil 4 kat olacak.

ÖDEME NOKTALARINDAKİ SIKINTILAR...

Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da, komisyona yaptığı bilgilendirmede, "Bunun sebebi de tabii cezaların artması nedeniyle vatandaşların ödeme noktasındaki sıkıntılardan kaynaklanmasından dolayı 10 kat cezanın 4 kata düşürülmesi esas alınmış. Bu yüzde 60'ının affı, kalan yüzde 40'ının da yapılandırılmasıyla alakalı yapılıyor" dedi.

KAPSAM GENİŞLEDİ

Bir diğer düzenlemeyle ise, cezaları 10 kattan 4 kata düşürme uygulamasına Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü de dahil edildi.

Bakanlık yetkilileri Altyapı Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen Avrasya Tüneli’nin de kapsama alınması için böyle bir düzenlemeye gittiklerini belirtirken, “Avrasya Tüneli’nde de 10 kat ceza uygulaması var. O da düşürülecek. Ayrıca halen proje aşamasında olan 3 katlı tüp geçit de faaliyete geçtiğinde, otomatikman bu sınırlamaya tabi olacak.” bilgisini verdi.