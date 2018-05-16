Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan sonra gözler Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e çevrildi.

SEÇİMDEN SONRA...

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Şimşek, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra piyasaların rahatlayacağını ifade etti.

KUR TABANLI PİYASA EKONOMİSİ...

"Hâlâ politik pragmatizmin er ya da geç üstün geleceğine inanıyor ve umuyorum" diye Şimşek, "Kurul tabanlı piyasa ekonomisi, ileriye dönük tek uygulanabilir seçenektir. Bu nedenle, sağlam ve ihtiyatlı bir politika çerçevesine bağlı kalmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.