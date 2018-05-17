Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Baklava sektörünün en önemli ham maddesi olan Antep fıstığı fiyatları stokçuların piyasaya mal vermemesi sebebiyle altın fiyatlarını yakaladı. Türkiye’nin en önemli fıstık üretim merkezi olan Gaziantep’te yeni mahsul fıstık hasadının yaklaşmasına rağmen, depolarda 2016 yılından kalma fıstığın beklediği belirtiliyor. Tatlı üreticileri; stokçular sebebiyle fiyatı üç kat artarak, 200 liraya çıkan fıstığı protesto için cevizli baklavaya yönelirken, yetkililer zam fırsatçılarına karşı tedbir alınmasını talep ediyor. Gazetemize konuşan TESK Başkanı Bendevi Palandöken “Spekülatörlerin seçim arası oynadığı bir oyun. Düne kadar birşey yoktu da bugün ne oldu? Dolarla hiç işi olmayan adamlar bile onu bahane ediyor. Ramazan işi bu. Hasat başlıyor, depolarda tuttuğunuz o fıstık bir haftaya kalmaz elinizde patlar” dedi.



AYAKLARINI DENK ALSINLAR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de son günlerin en çok tartışılan konusu yükselen antep fıstığı fiyatları ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tüfenkci “Esnaflarımızı ahilik geleneğinin devamı olarak görüyoruz. Ramazan ayını fırsat bilerek bazı esnaf ve kesimler bunu aşırı bir şekilde fiyatlandırarak karaborsaya dönüştürdüler. Vatandaşa haksız yere bu kadar yüksek fiyata ürün yedirmemeleri, duyarlı olmaları lazım. Ayaklarını denk alsınlar, kendilerine çeki düzen vermezlerse gereken yapılır” diye konuştu.

10 LİRAYA BAKLAVA OLMAZ

Ramazanda pastanelere ve diğer imalathanelere verilen baklava siparişleri hızlanırken, özellikle merdiven altı üretimin de bu dönemde önemli artış gösterdiği ifade ediliyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken “Halkımız ucuz diye merdiven altı üretilen ürünlere rağbet etmesin. Unutmayın, ceviz içi 50-60 lira, Antep fıstığı tozunun kilosu bile 80 lira iken, 10 liraya baklava olmaz. Bunları alırsanız kendi sağlığınızı tehlikeye atarsınız” dedi.

İTHALATIN ÖNÜ AÇILSIN

Yükselen antep fıstığı fiyatlarını protesto etmek için bayramda fıstıklı baklava üretmeyeceklerini açıklayan baklava üreticileri, konuyu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşeceklerini bildirdi. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, ancak fiyat 100 liranın altına gelirse fıstıklı baklava üretebileceklerini dile getirdi. Yıldırım “Bu artışın sebebi kayıtsızlar. Parası olanlar fıstığı yatırım aracına dönüştürdü. Ucuz fiyattan alıyor, piyasada fıstık azalınca istedikleri fiyattan satıyorlar. Ramazanda Antep fıstığı fiyatlarının acilen düşmesi lazım. Bunun en hızlı yolu ithalatın önünün açılması” dedi.