Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis'ten geçen torba yasa, pek çok kesim gibi yaşlıları da sevindirdi. 65 yaş aylığı, yeni yasayla yüzde 88 artırıldı. Yasaya, 'hesaplama yapılırken memur aylık katsayısı ile 2.332 gösterge rakamı yerine 4.387 rakamının çarpılacağı' yönünde hüküm konuldu. Böylece 65 yaş aylığının tutarı 265,79 liradan 500 liraya çıktı. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar da 797,28 liradan bin 500 liraya ulaştı. Düzenlemenin yer aldığı yasa, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Yaşlılar, yeni maaşlarını Haziran'da alacak. 65 yaş aylığı alanlara bir sürpriz daha var. Temmuz'da memur maaşlarındaki yükseliş, yaşlılara ikinci zammı getirecek. Memur maaşlarına Temmuz'da yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı yapılacak. Ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da verilecek. İlk 4 ayda enflasyon farkı oluştu. Tahminler gerçekleşir ve yılın ilk 6 aylık dönemindeki Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 5.5 çıkarsa, memurlar yüzde 1.5 enflasyon farkı alabilecek. Böylece memur zammı yüzde 5'e ulaşacak. Bu tahmin gerçekleşirse, 65 yaş aylığının tutarı 500 liradan 525 liraya, 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar da bin 575 liraya yükselecek. Kesin rakam, Temmuz ayında ortaya çıkacak.



581 BİN KİŞİ ALIYOR



Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın verdiği bilgiye göre halen 581 bin kişi yaşlılık aylığı alıyor. Bu aylıktan yararlanmak için 65 yaşını doldurmak, hiçbir sosyal güvencesi bulunmamak ve gelir şartına uymak gerekiyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Başvuru adresi ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları. (Takvim)