İstanbul Büyükşehir  Belediyesi, sanayicilerin kullandığı suda indirim yaptı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt  Uysal, sanayicilerden gelen geri dönüşüm suyunda indirim yapılması talebini  olumlu karşıladı. Talep İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir  Belediye Meclisi gündemine taşındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs  ayı İSKİ Genel Kurulu’nda, temizlenerek kullanım suyu haline gelen geri dönüşüm  sularının birim fiyatında yüzde 16,6 indirim yapılmasını onayladı.

Kararla, evsel, endüstriyel ve zirai atık suların biyolojik ve ileri  biyolojik arıtmalarda kullanım suyu haline gelmesiyle oluşan geri dönüşüm suyunun  birim fiyatı, 42 kuruştan 35'e kuruşa indirildi. İSKİ’nin Abone Hizmetleri Tarife  ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında alınan karar, AK Partili meclis üyelerinin oy  çokluğuyla alındı. Uysal, "Sanayicilerimizle görüşmelerimizde gelen bu talepleri  değerlendirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sanayicilerimize, yatırım  yapan iş adamlarımıza her daim destek olduk. Meclisimiz de indirim talebini uygun  buldu ve onayladı. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
 
 İSKİ'nin ileri teknolojiyle inşa ettiği arıtma tesislerinde temizlenen  sular, özellikle İstanbul’un sanayi bölgelerindeki fabrikalar ile park ve  bahçelerin sulamasında kullanılıyor.