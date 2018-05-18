Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü “2018’nin ilk çeyreğinde Türk sanayisi yüzde 10 büyüyor. Bu, rekordur. Eskiden biz bunu Çin’de duyardık” dedi. Bakan Özlü, TGRT Haber’de ‘Gündem Özel’ programında, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın konuğu oldu. Sanayide ‘İleri Teknoloji Geçiş Programı’ yürütüldüğünü hatırlatan Bakan Özlü, “2018, sanayide atılım dönemi olacak dedik. Yol haritası hazır. Önümüzdeki günlerde Türk Sanayisinin Dijital Dönüşümü Programını başlatacağız. Seçimden hemen sonra açıklayacağız. Birbiri ile konuşan, ‘sıfır stop’la üretim yapacak makineler geliyor. Karanlık fabrikalar, robotlarla üretim, yapay zekâ geliyor. Dolayısıyla bütün bu teknolojilerde Türkiye’nin bir programı olacak. Dijital dönüşüm merkezleri kuracağız. İlk çeyrekte imalat sanayi içerisinde yer alan yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki artış, yüzde 17... Mart ayında ise yüzde 21,3... Yani geçiş süreci hızlanıyor” diye konuştu. Yerli otomobilde CEO’nun belirlenmesiyle ilgili olarak Bakan Özlü “Gelecek hafta bunu açıklamaya hazırız. Bir üretim bandı, bir yan sanayisi olacak, yer konusu henüz belli değil. Aracın Piyasaya çıkması 2021’i bulacak. Elektrikli olacak. Önce 3, daha sonra 2 model gelecek” ifadelerini kullandı.



Bakan Özlü, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya verilen ceza ile ilgili olarak da şunları söyledi: Ortada ceza verilebilecek bir suç yok. Oluşturulmuş belgelerin arkasında, Türkiye’yi uluslararası ortamda zor durumda bırakmak isteyen FETÖ yapılanması var. Daha büyük bir ceza istiyorlardı. Bunun akabinde de Halkbank ve Türkiye’yi mahkûm etmek istiyorlardı. Amaçlarına ulaşamadılar...

DÖVİZ, SEÇİMDEN SONRA DENGE BULUR

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın konuğu olan Bakan Faruk Özlü “Seçimden sonra Türkiye’nin istikrarlı bir sürece gireceği ve kurun dengeleneceği kanaatindeyim. Bu sürecin, bir geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum” dedi.