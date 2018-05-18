Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Pazar büyüklüğünün 2025’te 335 milyar dolar seviyesine erişmesi beklenen paylaşım ekonomisi, günümüzde gittikçe yaygınlaşıyor. Bugün sadece Uber, Airbnb gibi platformlar değil iş gücü konusunda da artık bu modeller daha fazla benimseniyor. Bu alanda bir ilke imza atan SanalUzman, KOBİ’ler ile tam zamanlı çalışmak istemeyen uzmanları (freelancer) bir araya getiriyor. Firmalar böylece projeler için uygun ekip oluşturma fırsatı yakalarken, çalışanlar da herhangi bir kuruma bağlı olmadan kazanç sağlıyor. Türkiye’de şu anda yaklaşık 1,2 milyon freelance çalışan bulunduğunu belirten SanalUzman Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu “İnsan kaynakları uzmanları; Baby Boomers Kuşağı’nın ortalama 12 değişik rolde ya da işte çalıştığını tahmin ederken, bugünün çalışan genç neslini temsil eden Y Kuşağı ile Z Kuşağının kariyer hayatı boyunca 70 değişik iş ve rolde çalışacağını iddia ediyor. Dijital dönüşüm ile beraber yeni kuşaklar zaman ve mekândan bağımsız çalışma modeline geçiyor. SanalUzman.com tam da bu ihtiyaçtan doğdu. Tam zamanlı personel çalıştırmayı tercih etmeyen veya projeleri için uzman bulmakta zorlanan işverenlerle, serbest çalışan uzmanları (freelancer’ları) bir araya getiriyoruz” dedi.



ORTALAMA BİN LİRA KAZANÇ

Alanında uzman olan herkese kapılarının açık olduğunu söyleyen Bekiroğlu, “Yazılım, tasarım, çeviri, metin yazarlığı, reklamcılık, satış pazarlama, danışmanlık gibi birçok alanda proje bazlı çalışan uzmanlar sistemimizde bulunuyor. Şu an sistemde 3 bin 500 üyemiz var. SanalUzman’da aynı kişi hem uzan hem de işveren olabiliyor. Henüz çok yeni bir platform olmamıza rağmen, yapılan işlerin ortalama değeri 1.060 TL’ye ulaştı. Bu da bize; nitelikli kabiliyetleri olan uzmanların, asgari ücretin dört beş katı aylık gelir kazanabilecekleri bir ortam olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.

Bekiroğlu, işveren ile uzman arasında herhangi bir uyuşmazlık durumunda ise SincApp ve Hakemlik uygulamalarının devreye girdiğini söyledi. SincApp uygulamasını bilgisayarlarına indiren uzmanlar işlerini, çalıştıkları programları, çalışma saatlerini ekran ve dilerlerse kamera görüntüsü hâlinde sistemde tutabiliyor. Bu sayede işveren işi teslim zamanından önce görebiliyor. Anlaşmazlık durumunda ise taraflardan biri hakemliğe başvuruyor. SanalUzman Hukuk Departmanı, SincApp verilerini uzmanın veya işverenin yetkilendirmesiyle inceliyor, avukat ve bilirkişi yardımı ile en doğru karara varıyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sistemde öncelikle proje/iş sahibi, iş tanımını oluşturup bu iş için bir bütçe belirliyor. Akabinde iş tanımını gören uzmanlar söz konusu iş için işverene teklif veriyor. Teklifi gönderen uzmanın yolladığı ve içinde işin tanımı, ödeme planı ve kodunun yer aldığı metin; bir eser sözleşmesi sayılıyor. Taraflar bu metni karşılıklı onayladığı takdirde işveren, işin toplam ücretini SanalUzman güvencesi altındaki güvenli hesaba yatırıyor. Uzman, ücretin yatırıldığı bilgisini aldıktan sonra çalışmaya başlıyor. Bu noktada SanalUzman, eser sözleşmesi yaparak Türkiye’de her iki tarafın da haklarını koruma altına alan tek online iş platformu olarak da öne çıkıyor.